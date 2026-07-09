Мальдера обратился к сборной Украины U-19 после поражения от Германии
Главный тренер национальной сборной поддержал игроков после вылета с чемпионата Европы
Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера обратился к игрокам юношеской команды U-19, которые завершили свой путь на чемпионате Европы-2026.
«Юношеская сборная Украины, вы провели фантастический турнир! Игроки, тренеры, персонал – каждый в команде может по-настоящему гордиться тем, чего вы достигли, ведь вся страна уже гордится вами.
Не останавливайтесь на достигнутом! У вас огромный потенциал, и впереди вас ждет прекрасное будущее. Продолжайте двигаться вперед! Слава Украине!» – написал итальянец.
Подопечные Дмитрия Михайленко одержали три победы в трех матчах группового этапа, однако вылетели на стадии полуфинала после поражения от сборной Германии (1:2).
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