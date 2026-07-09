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  4. Мальдера обратился к сборной Украины U-19 после поражения от Германии
Сборная УКРАИНЫ
09 июля 2026, 14:39 | Обновлено 09 июля 2026, 14:55
437
0

Мальдера обратился к сборной Украины U-19 после поражения от Германии

Главный тренер национальной сборной поддержал игроков после вылета с чемпионата Европы

09 июля 2026, 14:39 | Обновлено 09 июля 2026, 14:55
437
0
Мальдера обратился к сборной Украины U-19 после поражения от Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера обратился к игрокам юношеской команды U-19, которые завершили свой путь на чемпионате Европы-2026.

«Юношеская сборная Украины, вы провели фантастический турнир! Игроки, тренеры, персонал – каждый в команде может по-настоящему гордиться тем, чего вы достигли, ведь вся страна уже гордится вами.

Не останавливайтесь на достигнутом! У вас огромный потенциал, и впереди вас ждет прекрасное будущее. Продолжайте двигаться вперед! Слава Украине!» – написал итальянец.

Подопечные Дмитрия Михайленко одержали три победы в трех матчах группового этапа, однако вылетели на стадии полуфинала после поражения от сборной Германии (1:2).

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чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко Андреа Мальдера
Николай Тытюк Источник: Instagram
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