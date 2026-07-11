Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Я сделал много ошибок в МЮ и хочу извиниться»
Англия
11 июля 2026, 18:12 | Обновлено 11 июля 2026, 18:35
417
0

Рубен АМОРИМ: «Я сделал много ошибок в МЮ и хочу извиниться»

Аморим признал свои ошибки

11 июля 2026, 18:12 | Обновлено 11 июля 2026, 18:35
417
0
Рубен АМОРИМ: «Я сделал много ошибок в МЮ и хочу извиниться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник Рубен Аморим признал, что допустил ошибки во время работы с Манчестер Юнайтед и обратился к болельщикам команды с извинениями.

«Я сделал достаточно много ошибок во время работы в Манчестер Юнайтед. В тот момент я ушел и не имел возможности попрощаться и извиниться перед болельщиками МЮ. Я действительно горжусь тем, что работал с такой командой».

«Очень многое мне стоило сделать иначе, но, как минимум, я получил опыт», – сказал Аморим.

Этим летом португальский специалист возглавил Милан.

По теме:
Манчестер Юнайтед отправил обратно в Серию А игрока, провалившего медосмотр
ОФИЦИАЛЬНО. Милан заплатил 30 млн евро за возможного конкурента Забарного
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала замену ушедшему в МЮ хавбеку
Рубен Аморим Милан Манчестер Юнайтед
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
Футбол | 11 июля 2026, 08:42 18
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол

В организации готовы заблокировать такое решение

Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 11 июля 2026, 02:51 3
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»

Боксер – о действиях рефери в поединке с Александром

Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Футбол | 11.07.2026, 08:02
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Динамо получило официальное предложение по Пономаренко
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Футбол | 11.07.2026, 10:44
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Украинец из Шахтера отказался уходить из клуба из-за зарплаты и был наказан
Ротань ответил тем, кто скептически оценивает шансы Полесья в еврокубках
Футбол | 11.07.2026, 16:35
Ротань ответил тем, кто скептически оценивает шансы Полесья в еврокубках
Ротань ответил тем, кто скептически оценивает шансы Полесья в еврокубках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 38
Бокс
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 133
Теннис
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
10.07.2026, 23:59 22
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 74
Биатлон
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 234
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем