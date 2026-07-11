Рубен АМОРИМ: «Я сделал много ошибок в МЮ и хочу извиниться»

Наставник Рубен Аморим признал, что допустил ошибки во время работы с Манчестер Юнайтед и обратился к болельщикам команды с извинениями.

«Я сделал достаточно много ошибок во время работы в Манчестер Юнайтед. В тот момент я ушел и не имел возможности попрощаться и извиниться перед болельщиками МЮ. Я действительно горжусь тем, что работал с такой командой».

«Очень многое мне стоило сделать иначе, но, как минимум, я получил опыт», – сказал Аморим.

Этим летом португальский специалист возглавил Милан.