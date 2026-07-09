СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
19:00 Карабах – Вестри
20:00 Динамо – Университатя Клуж
21:00 Хайдук – Жилина
23:00 Франция – Марокко
ТЕННИС
17:00 Марта Костюк – Линда Носкова
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