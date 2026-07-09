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09 июля 2026, 10:29 | Обновлено 09 июля 2026, 10:30
68
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 июля 2026, 10:29 | Обновлено 09 июля 2026, 10:30
68
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
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В четверг, 9 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Карабах – Вестри

Ggbet 1.04 – 17.00 – 29.00

20:00 Динамо – Университатя Клуж

Ggbet 1.42 – 4.50 – 6.00

21:00 Хайдук – Жилина

Ggbet 1.38 – 4.50 – 6.50

23:00 Франция – Марокко

Ggbet 1.55 – 3.90 – 6.50

ТЕННИС

17:00 Марта Костюк – Линда Носкова

Ggbet 1.72 – 2.10

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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