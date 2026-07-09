9 июля на Национальный стадион Васил Левски пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором ЦСКА София встретится с Дерри Сити. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

ЦСКА София

Команда все еще удерживает национальный рекорд по количеству чемпионских титулов - их 31. Но беда для столичного гранда пришла в лице Лудогорца. Сразу после появления амбициозных инвесторов проект из Разграда стал доминировать на национальном уровне. В итоге после 2008-го года вернуться на первое место не получалось.

В прошлом сезоне флагман потерял место на вершине. Но не под давлением со стороны исторического гранда из Софии - тот и вовсе закончил только на четвертой позиции. Но все же при этом удалось проявить себя и с положительной стороны: весной было завоевано кубок Болгарии, в уже 22-й раз, и первый после паузы в пять лет. Именно такой результат и позволил стартовать в более статусном международном турнире, Лиге Европы.

Дерри Сити

Клуб достаточно уникален, впрочем, он стал во многом заложником политических процессов. Но проявил принципиальность: базируясь в Северной Ирландии, он выступает в республиканских турнирах. В них он периодически берет трофеи. В 2025-м году именно эти футболисты были главным преследователем для Шэмрок Роверс. Но в итоге все-таки проиграли чемпионскую гонку.

Сейчас, к слову, игроки заметно сдали. Они отстали даже от топ-5, и болтаются на пятом месте, с 29 очками после 25 матчей. Были определенные успехи летом. Но в крайнем туре вице-чемпион ухитрился проиграть, 2:4, Уотерфорду Юнайтед, что хотя и прибавил к лету, но все равно оставался на самом дне турнирной таблицы Премьершипа.

Статистика личных встреч

В 2009-м году клубы пересекались в рамках Кубка УЕФА. Тогда, выиграв дома минимально, 1:0, болгары потом выездной поединок свели вничью, пройдя дальше.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.25 для ЦСКА София и 10.00 для Дерри. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают, что в Софии должны понимать, что нужно обеспечить задел перед точно непростым выездом. Ставим на хозяев арены с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,75).