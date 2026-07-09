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Лига Европы
Войводина
09.07.2026 21:00 - : -
Ференцварош
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Лига Европы
09 июля 2026, 10:17 |
35
0

Войводина – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 9 июля в 21:00 по Киеву

09 июля 2026, 10:17 |
35
0
Войводина – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Ференцварош
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9 июля на Караджордже пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Войводина встретится с Ференцварошем. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Войводина

Команда считается достаточно сильной и периодически добивалась по-настоящему громких успехов. Она даже была дважды чемпионом Югославии и доходила до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов. С другой стороны, это довольно типичный представитель второго эшелона, что, как правило, серьезно отстает не только от Црвены Звезды, но и от другого гранда из Белграда - Партизана.

На общем фоне прошлый сезон можно считать успешным. На титул не претендовали - фаворит оставался тем же и закончил с десятиочковым преимуществом. Но вице-чемпионом оказался на этот раз клуб из Нови-Сада, что немного, 76 против 73, опередил Партизан. Даже странно, что автор этого успеха, Таньга, не перебрался в более амбициозный проект. Впрочем, прошлый сезон был для Мирослава фактически первым как у главного тренера.

Ференцварош

Клуб очень давно на виду. В конце концов, именно он был соперником Динамо по финалу Кубка Кубков, когда киевляне брали первый международный трофей. Всего у него 36 чемпионских титулов и 25 кубков. В 2019-2025 никому не позволяли подобраться к первому месту, хотя предпоследний розыгрыш был непростым - тогда Пушкаш Академия отстала всего на три очка.

Этот звоночек не смогли или не захотели расслышать. Весной от другого конкурента, Дьора, отстали, пусть и на одно очко. Хотя при этом выиграли кубок, закономерно это было рассмотрено как провал. И любопытно, что у успешного соперника отобрали летом тренера - именно сейчас официально дебютирует на посту Борбели.

Статистика личных встреч

Хотя команды представляют довольно близкие, территориально, страны, но до этого за всю свою историю ни разу не проводили даже товарищеских матчей.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.88 для ФК Войводина и 2.25 для Ференцвароша. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают, что пара будет довольно равной даже в Сербии. Тут стоит присмотреться к обе забьют (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Войводина
9 июля 2026 -
21:00
Ференцварош
Обе забьют 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Войводина Нови-Сад Ференцварош Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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