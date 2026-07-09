Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира 2026
9 июля состоятся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Марокко.
Команды сыграют на арене Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (пригород Бостона), штат Массачусетс, США.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток главного арбитра поединка – аргентинского рефери Факундо Тельо – прозвучит в 23:00 по Киеву.
Сборная Франции на пути к четвертьфиналу выиграла все пять поединков: победы над Сенегалом (3:1), Ираком (3:0), Норвегией (4:1), Швецией (3:0) и Парагваем (1:0).
Сборная Марокко расписала одну ничью и одержала четыре победы, одну из которых – в серии пенальти. Результаты марокканцев: Бразилия (1:1), Шотландия (1:0), Гаити (4:2), Нидерланды (1:1, пен. 3:2), Канада (3:0).
Главным тренером французской команды является Дидье Дешам. Марокканскую сборную тренирует Мохамед Уахби.
С первых минут в составе Франции выйдет звездный форвард Килиан Мбаппе. Противостоять ему будет лидер сборной Марокко Ашраф Хакими, который играет на позиции правого фулбека.
На прошлом чемпионате мира Франция и Марокко сыграли друг с другом в полуфинале – тогда французы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло Муани.
Победитель противостояния Франция – Марокко в полуфинале ЧМ-2026 встретится либо с Испанией, либо с Бельгией.
Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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