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09.07.2026 23:00 - : -
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Чемпионат мира
09 июля 2026, 09:53 |
116
0

Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

09 июля 2026, 09:53 |
116
0
Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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9 июля состоятся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Марокко.

Команды сыграют на арене Джиллетт Стэдиум в Фоксборо (пригород Бостона), штат Массачусетс, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток главного арбитра поединка – аргентинского рефери Факундо Тельо – прозвучит в 23:00 по Киеву.

Сборная Франции на пути к четвертьфиналу выиграла все пять поединков: победы над Сенегалом (3:1), Ираком (3:0), Норвегией (4:1), Швецией (3:0) и Парагваем (1:0).

Сборная Марокко расписала одну ничью и одержала четыре победы, одну из которых – в серии пенальти. Результаты марокканцев: Бразилия (1:1), Шотландия (1:0), Гаити (4:2), Нидерланды (1:1, пен. 3:2), Канада (3:0).

Главным тренером французской команды является Дидье Дешам. Марокканскую сборную тренирует Мохамед Уахби.

С первых минут в составе Франции выйдет звездный форвард Килиан Мбаппе. Противостоять ему будет лидер сборной Марокко Ашраф Хакими, который играет на позиции правого фулбека.

На прошлом чемпионате мира Франция и Марокко сыграли друг с другом в полуфинале – тогда французы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Тео Эрнандеса и Рандаля Коло Муани.

Победитель противостояния Франция – Марокко в полуфинале ЧМ-2026 встретится либо с Испанией, либо с Бельгией.

Франция – Марокко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Франция – Марокко
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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