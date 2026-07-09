Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Украина на равных играла с Германией. Классный опыт»
Чемпионат Европы
09 июля 2026, 13:01 | Обновлено 09 июля 2026, 13:31
503
2

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Украина на равных играла с Германией. Классный опыт»

Команда уступила Германии в полуфинале Евро

09 июля 2026, 13:01 | Обновлено 09 июля 2026, 13:31
503
2 Comments
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Украина на равных играла с Германией. Классный опыт»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил поражение от юношеской сборной Германии 1:2 в матче полуфинала чемпионата Европы.

«Очень жаль, сейчас много эмоций. Жаль проигрывать таким образом – дважды пропустили в дополнительное время и в первом, и втором тайме. Мне кажется, немного не хватило концентрации в первом тайме. Гол победный нужно разбирать, но мне кажется, что не давили на дающего передачу игрока, были ошибки».

«Но впечатления от игры все равно остаются очень положительными. Может, в первом тайме нам не удалось продемонстрировать такую ​​игру, как мы хотели, но во втором уже была равная игра с моментами и неплохими возможностями. Играть на равных со сборной Германии – очень классный опыт и для ребят, и для тренеров, а также подтверждение тому, что мы на правильном пути».

«Но немцы нам показали классный уровень. Здесь игроки, которые уже попробовали на вкус и Бундеслигу, и взрослый футбол – поэтому для нас это классное направление, куда двигаться. В первую очередь это касается физических кондиций: сильные игроки – это современные футболисты. Это для нас классный опыт, что игроки посмотрели, что их ждет во взрослом футболе», – сказала Михайленко.

Сборная вышла в полуфинал Евро и обеспечила себе место на чемпионате мира U-20.

По теме:
Виталий ГЛЮТ: «Это не тот результат, к которому мы стремились»
ФОТО. Как Украина U-19 сражалась с Германией в полуфинале Евро-2026
Украина U-19 – Германия U-19 – 1:2. Пропустили на 90+1. Видео голов и обзор
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»
Футбол | 09 июля 2026, 11:00 12
Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»
Сенатор Парагвая: «Мбаппе? Этот сукин сын отказался это сделать»

Селесте Амарилья продолжает атаковать футболиста

Саленко оценил трансферы Динамо, вспомнив о Лобановском
Футбол | 09 июля 2026, 11:53 0
Саленко оценил трансферы Динамо, вспомнив о Лобановском
Саленко оценил трансферы Динамо, вспомнив о Лобановском

Олег заговорил о Кендзере и Мунгенге

ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
Футзал | 08.07.2026, 14:05
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Бокс | 09.07.2026, 04:25
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Теннис | 08.07.2026, 17:35
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
На груповій стадії пару раз відскочили, відверто пощастило набрати 9 очок - і всі возомнили себе Мессі і Роналду в одному флаконі. З німцями так само відскочити не вдалося, возили вас весь матч як дітей
Ответить
0
Гарна збірна і класний тренер. Дмитро команда показала добротний футбол. Подяка Вам.
Ответить
-1
Популярные новости
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 19:40
Бокс
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
08.07.2026, 07:00 51
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 27
Футбол
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 8
Бокс
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
08.07.2026, 02:58 6
Бокс
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44 1
Бокс
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем