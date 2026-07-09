Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Украина на равных играла с Германией. Классный опыт»

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил поражение от юношеской сборной Германии 1:2 в матче полуфинала чемпионата Европы.

«Очень жаль, сейчас много эмоций. Жаль проигрывать таким образом – дважды пропустили в дополнительное время и в первом, и втором тайме. Мне кажется, немного не хватило концентрации в первом тайме. Гол победный нужно разбирать, но мне кажется, что не давили на дающего передачу игрока, были ошибки».

«Но впечатления от игры все равно остаются очень положительными. Может, в первом тайме нам не удалось продемонстрировать такую ​​игру, как мы хотели, но во втором уже была равная игра с моментами и неплохими возможностями. Играть на равных со сборной Германии – очень классный опыт и для ребят, и для тренеров, а также подтверждение тому, что мы на правильном пути».

«Но немцы нам показали классный уровень. Здесь игроки, которые уже попробовали на вкус и Бундеслигу, и взрослый футбол – поэтому для нас это классное направление, куда двигаться. В первую очередь это касается физических кондиций: сильные игроки – это современные футболисты. Это для нас классный опыт, что игроки посмотрели, что их ждет во взрослом футболе», – сказала Михайленко.

Сборная вышла в полуфинал Евро и обеспечила себе место на чемпионате мира U-20.