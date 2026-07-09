Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нашла нового нападающего и согласовала контракт. Громкий трансфер
Испания
09 июля 2026, 09:29 | Обновлено 09 июля 2026, 09:38
2079
0

Барселона нашла нового нападающего и согласовала контракт. Громкий трансфер

Адейеми может присоединиться к каталонскому клубу

09 июля 2026, 09:29 | Обновлено 09 июля 2026, 09:38
2079
0
Барселона нашла нового нападающего и согласовала контракт. Громкий трансфер
Фабрицио Романо. Карим Адейеми
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Каталонская «Барселона» договорилась с вингером «Боруссии» Каримом Адейеми об условиях личного контракта.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний вингер сообщил руководству «Боруссии» Дортмунд, что хочет продолжить карьеру только в каталонском клубе. Действующий контракт немца рассчитан до лета 2027 года, и продлевать соглашение он не планирует.

Также сообщается, что «Барселона» уже направила «Боруссии» официальное предложение по трансферу Адейеми и работает над тем, чтобы завершить сделку уже этим летом.

По теме:
Экс-лидер клуба УПЛ согласился помочь неудачнику Первой лиги
Голкипер сборной Украины согласился вернуться в Премьер-лигу. Есть контракт
Возинья может стать одноклубником Месси после безумных матчей на ЧМ-2026
Барселона Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Карим Адейеми Фабрицио Романо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Футбол | 08 июля 2026, 20:49 0
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»

Испания – настоящая загадка даже для опытного специалиста

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08 июля 2026, 16:50 65
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора

ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Футбол | 09.07.2026, 06:22
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Футбол | 09.07.2026, 08:18
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Саленко дал сенсационный расклад на развязку чемпионата мира
Футбол | 09.07.2026, 09:17
Саленко дал сенсационный расклад на развязку чемпионата мира
Саленко дал сенсационный расклад на развязку чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42
Футбол
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
08.07.2026, 07:00 51
Футбол
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
08.07.2026, 09:02
Баскетбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 6
Футбол
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44 1
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 10
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем