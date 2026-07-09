Барселона нашла нового нападающего и согласовала контракт. Громкий трансфер
Адейеми может присоединиться к каталонскому клубу
Каталонская «Барселона» договорилась с вингером «Боруссии» Каримом Адейеми об условиях личного контракта.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний вингер сообщил руководству «Боруссии» Дортмунд, что хочет продолжить карьеру только в каталонском клубе. Действующий контракт немца рассчитан до лета 2027 года, и продлевать соглашение он не планирует.
Также сообщается, что «Барселона» уже направила «Боруссии» официальное предложение по трансферу Адейеми и работает над тем, чтобы завершить сделку уже этим летом.
🚨🔵🔴 BREAKING: Karim Adeyemi agreed terms with Barcelona and informed BVB he only wants Barça move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
Adeyemi, out of contract in June 2027 and not planning to sign new deal.
❗️ Barcelona sent an official bid to BVB to get Adeyemi now, working to get it done. pic.twitter.com/7zHJQIeflr
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