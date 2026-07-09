Венгер назвал единственную сборную, способную остановить Францию ​​на ЧМ

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер оценил перспективы сборной Франции на чемпионате мира:

«Франция победит на чемпионате мира. Вы скажете: «Конечно, ты так говоришь, потому что француз». Однако если анализировать этот турнир, поезд движется с определенной скоростью, вы должны быть способны в него запрыгнуть.

Например, азиатские команды вылетели, поскольку не справились с интенсивностью и темпом матчей. Им не хватило техники и возможности создать конкуренцию.

Главный вопрос для меня – это Испания. Если кто-то и способен сейчас обыграть Францию, то это испанская команда, потому что их технический уровень выше, чем у французских футболистов», – приводит слова Венгера издание Mirror.

Подопечные Дидье Дешама пробились в четвертьфинал после тяжелой победы над Парагваем со счетом 1:0. За выход в полуфинал французы будут сражаться с командой Марокко 9 июля.