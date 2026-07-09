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  4. Венгер назвал единственную сборную, способную остановить Францию ​​на ЧМ
Чемпионат мира
09 июля 2026, 10:57 |
1785
0

Венгер назвал единственную сборную, способную остановить Францию ​​на ЧМ

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола выделил команду Испании

09 июля 2026, 10:57 |
1785
0
Венгер назвал единственную сборную, способную остановить Францию ​​на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер оценил перспективы сборной Франции на чемпионате мира:

«Франция победит на чемпионате мира. Вы скажете: «Конечно, ты так говоришь, потому что француз». Однако если анализировать этот турнир, поезд движется с определенной скоростью, вы должны быть способны в него запрыгнуть.

Например, азиатские команды вылетели, поскольку не справились с интенсивностью и темпом матчей. Им не хватило техники и возможности создать конкуренцию.

Главный вопрос для меня – это Испания. Если кто-то и способен сейчас обыграть Францию, то это испанская команда, потому что их технический уровень выше, чем у французских футболистов», – приводит слова Венгера издание Mirror.

Подопечные Дидье Дешама пробились в четвертьфинал после тяжелой победы над Парагваем со счетом 1:0. За выход в полуфинал французы будут сражаться с командой Марокко 9 июля.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Арсен Венгер
Николай Тытюк Источник: The Mirror
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