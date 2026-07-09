Соперница Костюк в SF Уимблдона лидирует по победам на траве с 2025 года
С начала прошлого сезона у Линды Носковой 18 выигранных матчей на травяном покрытии
Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12), которая сыграет в полуфинале Уимблдона-2026 против украинки Марты Костюк (WTA 13), является лидером женского Тура по количеству побед на травяном покрытии с 2025 года.
С начала прошлого сезона Носкова выиграла 18 матчей на траве – восемь побед в 2025 и десять побед в 2026.
Результаты Носковой на траве с 2025 года:
- WTA 250 Ноттингем-2025: четвертьфинал (2 победы)
- WTA 500 Бад-Хомбург 2025: полуфинал (3 победы)
- Уимблдон-2025: 1/8 финала (3 победы)
- WTA 500 Бад-Хомбург 2026: 1/16 финала (0 побед)
- WTA 500 Берлин-2026: трофей (5 побед)
- Уимблдон-2026: 1/2 финала (5 побед)
За это время Линда проиграла четыре матча – Ребекке Шрамковой, Джессике Пегуле, Аманда Анисимовой и Елене-Габриэле Русе.
В топ-5 по количеству побед на траве с 2025 года также входят Аманда Анисимова (15), Элизе Мертенс (15), Эмма Наварро (15) и Мэдисон Киз (14).
У Костюк за этот же период – пять побед (все – на Уимлдоне-2026). В этом году Марта пропустила подготовительные турниры к травяному мейджору, а в прошлом сезоне проиграла в первых раундах Берлина, Бад-Хомбурга и Уимблдона.
Лучшей украинкой по победам на траве за два года является Даяна Ястремская – 11 выигранных матчей. У Элины Свитолиной – шесть побед.
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