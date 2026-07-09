НОСКОВА: «Костюк – сложная соперница, старается играть быстро и агрессивно»

Чешская теннисистка Линда Носкова провела пресс-конференцию после победы над Элизе Мертенс и поделиласл мыслями о предстоящем полуфинале Уимблдона-2026 против Марты Костюк:

– Линда, поделитесь мыслями о матче.

– В целом это был отличный матч. Элизе – очень опасная соперница, особенно на траве, учитывая ее стиль игры. Я старалась сохранять концентрацию. Немного нервничала, потому что никогда раньше не доходила до такой стадии на этом турнире. Но после первых нескольких геймов это как будто ушло. Дальше все было нормально.

– В полуфинале вы сыграете с Мартой Костюк. Вы уже встречались с ней в Мадриде. Что думаете о Марте как о сопернице?

– Она очень сложная соперница. Она никогда не сдается. Она старается играть максимально быстро и максимально агрессивно. У нас был матч в Мадриде, и для меня он прошел не очень хорошо. Я не очень комфортно чувствовала себя на корте. В этот раз я точно попробую изменить некоторые вещи. Сейчас у нее очень хорошая серия матчей. Так что это будет тяжелый матч.

– В последние годы вы особенно хорошо играете на траве. Что в этом покрытии подходит вашей игре?

– На траве я могу использовать разные стороны своего тенниса. Могу часто играть укороченными, резаными, выходить к сетке. Могу активно использовать подачу. Мой стиль игры помогает мне проходить через трудные моменты. В прошлом году я начала чувствовать себя комфортно на траве, а теперь уже жду следующего травяного сезона. Это хорошее чувство – когда ты чего-то ждешь. Тогда и на корте чувствуешь себя комфортно.

– Что помогло вам справиться с нервами? И поможет ли этот опыт в полуфинале?

– Думаю, это будут два совершенно разных матча. Марта, как я уже сказала, старается все время играть агрессивно. Элизе больше старается время от времени добавлять креативности. С Мартой мы играли на грунте, а это совершенно другое покрытие. Так что и матч будет другим.

– После победы у вас была интересная реакция – вы не верили. Почему так трудно поверить, если вы хорошо играете и уже заслужили полуфинал?

– Я просто не знаю, как праздновать. Никогда не знаю, что делать. Не знаю, как у других игроков, но у меня это было именно чувство неверия. Я все еще стою ногами на земле. Не жду от себя, что буду выигрывать каждый матч. Даже когда я хорошо чувствую себя на корте, это не значит, что я автоматически должна победить. Некоторые матчи могут сложиться неудачно, и этот тоже мог быть таким. Поэтому нужно ценить моменты, когда ты действительно выигрываешь.

– Вы самая молодая дебютантка полуфинала Grand Slam здесь со времен Петры Квитовой в 2010 году. Насколько она вас вдохновляла?

– Мы даже дважды играли друг против друга. В обоих матчах я была немного ошеломлена тем, что нахожусь на одном корте с Петрой Квитовой. В детстве я на нее равнялась. Когда я еще мало знала о теннисе, она была лицом чешского тенниса. Когда она выиграла Уимблдон, я точно это заметила. Возможно, она немного помогла мне прийти в теннис. Для меня она человек, на которого можно равняться.

– Каково это – теперь идти по ее стопам?

– Я бы очень хотела идти по ее стопам. Если итог будет таким же, я не могла бы желать большего.

– Многие теннисистки из Чехии добивались успеха на Уимблдоне. Где вы находите вдохновение?

– В истории. Игроки до нас всегда были великими. Чешские теннисистки всегда были невероятными. Если посмотреть на 10, 20, 30 лет назад – всегда кто-то был. И мы продолжаем эту линию: появляются хорошие юниоры, молодые игроки. Здорово видеть, что страна не останавливается в теннисе. Для меня важно, что мы, такая маленькая страна, можем делать большие вещи в мире, если равняемся на тех, кто уже это сделал.

– Когда вы впервые сыграли на траве? Какие были ощущения?

– Мне кажется, это было в 2023 году. Первая тренировка на траве. Я помню, что играла с Барборой Стрыцовой. Она возвращалась, кажется, это было в Ноттингеме. Я была полностью потеряна. Вообще потеряна. У нее были отличные результаты на траве, и было трудно подстроиться под ее ритм. Но она тоже человек, на которого я равнялась. Было здорово сыграть с такой опытной теннисисткой.

– То есть тогда вы не знали, что полюбите траву?

– Понятия не имела. В тот момент я бы точно не сказала, что в будущем полюблю траву.

Пресс-конференция Линды Носковой