Барселона сделала официальное предложение по вингеру сборной Германии
Карим Адейеми может покинуть дортмундскую Боруссию
Каталонская «Барселона» интересуется немецким вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адееми, сообщает известный журналист Жерар Ромеро.
По информации источника, «сине-гранатовые» уже сделали официальное предложение о трансфере 24-летнего футболиста, переговоры между клубами продолжаются.
Сам игрок рассматривает «Барселону» как единственный клуб, в котором он хочет продолжить карьеру.
В сезоне 2025/26 Карим Адееми провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Лаутаро Мартинеса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Логан советует Александру завершить карьеру
Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора