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  4. Барселона сделала официальное предложение по вингеру сборной Германии
Испания
09 июля 2026, 04:16 |
96
0

Барселона сделала официальное предложение по вингеру сборной Германии

Карим Адейеми может покинуть дортмундскую Боруссию

09 июля 2026, 04:16 |
96
0
Барселона сделала официальное предложение по вингеру сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Каталонская «Барселона» интересуется немецким вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адееми, сообщает известный журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже сделали официальное предложение о трансфере 24-летнего футболиста, переговоры между клубами продолжаются.

Сам игрок рассматривает «Барселону» как единственный клуб, в котором он хочет продолжить карьеру.

В сезоне 2025/26 Карим Адееми провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Лаутаро Мартинеса.

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Барселона Жерар Ромеро трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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