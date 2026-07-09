Барселона сделала официальное предложение по вингеру сборной Германии

Каталонская «Барселона» интересуется немецким вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адееми, сообщает известный журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже сделали официальное предложение о трансфере 24-летнего футболиста, переговоры между клубами продолжаются.

Сам игрок рассматривает «Барселону» как единственный клуб, в котором он хочет продолжить карьеру.

В сезоне 2025/26 Карим Адееми провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Лаутаро Мартинеса.