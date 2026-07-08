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  4. Носкова поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона против Костюк
Уимблдон
08 июля 2026, 23:40 |
451
0

Носкова поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона против Костюк

Чешская теннисистка прошла Элизу Мертенс

08 июля 2026, 23:40 |
451
0
Носкова поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона против Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) прокомментировала победу над бельгийкой Элизой Мертенс (WTA 27) в матче 1/4 финала Уимблдона-2026, а также поделилась ожиданиями от полуфинального поединка против украинки Марты Костюк (WTA 13):

«Эмоции невероятные. Таких ощущений у меня ещё никогда не было. Именно ради таких матчей, таких больших сцен и больших кортов я и играю в теннис. Это действительно особое ощущение.

Перед матчем я немного нервничала, не буду скрывать. Обычно, когда для меня что-то действительно очень важно и я сама немного давлю на себя, именно тогда показываю свой лучший теннис.

Когда я немного нервничаю, это значит, что мне очень не всё равно. Поэтому я действительно получала удовольствие от этого матча.

Это будет очень непростой матч. Легких поединков на этой стадии не бывает. Марта — невероятная теннисистка. Мы уже несколько раз играли друг против друга. Это будет настоящая битва».

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Марта Костюк Элизе Мертенс Линда Носкова Уимблдон-2026
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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