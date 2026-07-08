Носкова поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона против Костюк

Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) прокомментировала победу над бельгийкой Элизой Мертенс (WTA 27) в матче 1/4 финала Уимблдона-2026, а также поделилась ожиданиями от полуфинального поединка против украинки Марты Костюк (WTA 13):

«Эмоции невероятные. Таких ощущений у меня ещё никогда не было. Именно ради таких матчей, таких больших сцен и больших кортов я и играю в теннис. Это действительно особое ощущение.

Перед матчем я немного нервничала, не буду скрывать. Обычно, когда для меня что-то действительно очень важно и я сама немного давлю на себя, именно тогда показываю свой лучший теннис.

Когда я немного нервничаю, это значит, что мне очень не всё равно. Поэтому я действительно получала удовольствие от этого матча.

Это будет очень непростой матч. Легких поединков на этой стадии не бывает. Марта — невероятная теннисистка. Мы уже несколько раз играли друг против друга. Это будет настоящая битва».