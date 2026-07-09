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  4. «Боже, какой он сильный». В Румынии боятся футболиста Динамо
Лига Европы
09 июля 2026, 19:08 |
1482
2

«Боже, какой он сильный». В Румынии боятся футболиста Динамо

Бергоди высказался о матче с «Динамо»

09 июля 2026, 19:08 |
1482
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«Боже, какой он сильный». В Румынии боятся футболиста Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Крістіано Бергоді
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Главный тренер «Университати» Клуж Кристиано Бергоди высказался о сильных сторонах киевского «Динамо».

«У них хорошие игроки в атаке. Нападающий Пономаренко, боже мой! Какой он сильный! 1,88 метра, 85 килограммов. Он также индивидуалист, всегда хочет забить, очень опасен в штрафной площади. Они играют по схеме 4-3-3, которая, безусловно, может трансформироваться в ходе игры. У них также хороший переход из обороны в атаку. Если вы теряете мяч, они очень опасны.

Волошин, Редушко на флангах обладают скоростью и мастерством. Полузащита не менее хороша, с Бражко, Пихаленко, Шапаренко или Буяльским. Мой помощник сказал мне, что им предлагали 20 миллионов за Буяльского, и они не отдали его. Но в обороне они немного страдают, потому что это молодая команда.

Мы собираемся показать хороший результат. Мы в начале сезона, и никогда не знаешь, что будет. Я видел их в матче с «Рапидом», но там играло много запасных игроков. В первом тайме они выглядели как юниорская команда. Нельзя сравнивать их с основным составом, если выходят все игроки. Матч с «Рапидом» не является показательным. Затем, в матче с ЛАСК, все основные игроки вышли на поле, и они победили», – сказал Бергоди.

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Кристиано Бергоди Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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вже майже 100 кг
бійтесь ще більше)))
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Переросток двушку положит.
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