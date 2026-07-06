В четверг, 9 июля, киевское «Динамо» проведет первый матч стартового раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 против румынской «Университати» из Клужа.

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Из-за войны в Украине номинально домашний матч киевлян состоится в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч команды проведут 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации, где встретится с греческим ПАОКом.

В Украине прямую трансляцию встречи покажет телеканал «2+2».