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Лига Европы
06 июля 2026, 20:24 | Обновлено 06 июля 2026, 21:04
1148
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Динамо – Университатя

Матч состоится 9 июля в Люблине

06 июля 2026, 20:24 | Обновлено 06 июля 2026, 21:04
1148
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Динамо – Университатя
ФК Динамо
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В четверг, 9 июля, киевское «Динамо» проведет первый матч стартового раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 против румынской «Университати» из Клужа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за войны в Украине номинально домашний матч киевлян состоится в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч команды проведут 16 июля в Клуже. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации, где встретится с греческим ПАОКом.

В Украине прямую трансляцию встречи покажет телеканал «2+2».

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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