ВИДЕО. Глют с передачи Калюжного открыл счет. Но Германия быстро сравняла
Сборная Украины U-19 обменялась с соперниками голами в конце первого тайма
8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.
В городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.
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В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).
Сборная Украины U-19 обменялась с соперниками голами в конце первого тайма
На 43-й минуте Виталий Глют ударом головой с передачи Никиты Калюжного открыл счет (1:0).
Но Германия быстро уравняла ситуацию, отличился Отто Штанге на 45+1 минуте (1:1).
ГОЛ! 1:0. Виталий Глют, 43 мин
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