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08 июля 2026, 21:53 | Обновлено 08 июля 2026, 21:59
535
0

ВИДЕО. Глют с передачи Калюжного открыл счет. Но Германия быстро сравняла

Сборная Украины U-19 обменялась с соперниками голами в конце первого тайма

08 июля 2026, 21:53 | Обновлено 08 июля 2026, 21:59
535
0
ВИДЕО. Глют с передачи Калюжного открыл счет. Но Германия быстро сравняла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Глют
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8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.

В городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).

Сборная Украины U-19 обменялась с соперниками голами в конце первого тайма

На 43-й минуте Виталий Глют ударом головой с передачи Никиты Калюжного открыл счет (1:0).

Но Германия быстро уравняла ситуацию, отличился Отто Штанге на 45+1 минуте (1:1).

ГОЛ! 1:0. Виталий Глют, 43 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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