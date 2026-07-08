ВИДЕО. Глют с передачи Калюжного открыл счет. Но Германия быстро сравняла

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8 июля в 21:00 сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.

В городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.

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В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби сборная Испании разгромила команду Хорватии (3:0).

Сборная Украины U-19 обменялась с соперниками голами в конце первого тайма

На 43-й минуте Виталий Глют ударом головой с передачи Никиты Калюжного открыл счет (1:0).

Но Германия быстро уравняла ситуацию, отличился Отто Штанге на 45+1 минуте (1:1).

ГОЛ! 1:0. Виталий Глют, 43 мин