В Европе требуют расследовать связи Инфантино с Трампом

Давление на президента ФИФА Джанни Инфантино продолжает усиливаться после решения организации приостановить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026.

В среду, 8 июля, 72 депутата Европейского парламента обратились к руководителям 27 национальных футбольных ассоциаций стран ЕС с призывом провести расследование процесса принятия решения по делу Балогуна.

Это стало продолжением обращения 50 евродепутатов к ФИФА, в котором они требовали рассмотреть этическую жалобу в отношении Инфантино после вручения им первой в истории Премии мира ФИФА президенту Трампу в декабре 2025 года. Также в обращении говорилось о «неоднократных нарушениях» Инфантино принципа политической нейтральности.

«В свете решения, принятого в воскресенье, о приостановлении автоматической одноматчевой дисквалификации мы считаем, что настало время европейским футбольным ассоциациям, которые являются членами ФИФА, вмешаться и потребовать от ФИФА расследовать процесс принятия этого решения.

Устав ФИФА и Кодекс этики четко предоставляют ассоциациям-членам право требовать такого расследования. Принцип политической нейтральности закреплен как в Уставе ФИФА, так и в Кодексе этики. Статья 4(2) Устава ФИФА определяет, что «ФИФА остается нейтральной в вопросах политики и религии», а статья 15 Кодекса этики обязывает всех футбольных должностных лиц оставаться политически нейтральными и предусматривает строгие санкции за нарушения.

Ассоциации-члены играют важную роль в обеспечении соблюдения правил и привлечении к ответственности тех, кто их нарушает. В связи с этим мы призываем вас поддержать недавние требования депутатов Европарламента и Норвежской футбольной федерации о расследовании связей Джанни Инфантино с президентом Трампом. Такое расследование теперь также должно охватить процесс принятия решения об отмене дисквалификации игрока мужской сборной США», – говорится в письме.

Правозащитная организация FairSquare, которая занимается вопросами спорта, прав человека и политических преследований, также заявила, что подаст жалобу в Международный олимпийский комитет относительно «неоднократных нарушений президентом ФИФА Джанни Инфантино правил политической нейтральности».