Евродепутаты требуют от ФИФА расследовать вручение Премии мира Трампу

Пятьдесят депутатов Европейского парламента написали в ФИФА с требованием рассмотреть этическую жалобу, поданную против президента организации Джанни Инфантино из-за его решения наградить президента США Дональда Трампа Премией мира ФИФА в декабре 2025 года.

Официальная жалоба была подана еще в декабре в Этический комитет ФИФА. В ней утверждается о «неоднократных нарушениях» обязанности политического нейтралитета со стороны Инфантино, а также содержится требование проверить процедуру, по которой Трамп получил первую в истории Премию мира ФИФА.

Жалобу подала организация FairSquare – неправительственная правозащитная группа, занимающаяся вопросами трудовой миграции, политических репрессий и спорта. В спортивной сфере она выступает за «лучшее, более демократичное управление, чтобы предотвращать то, чтобы спортивные институты способствовали вреду и страданиям».

Жалоба FairSquare уже получила поддержку Федерации футбола Норвегии. Ее президент Лисе Клавенесс раскритиковала тот факт, что Инфантино принял решение о награждении без консультаций с Советом ФИФА. Она заявила: «Это также следует оценить как возможное нарушение политического нейтралитета. Это должен оценить этический комитет».

Теперь 50 депутатов Европарламента подписали письмо с призывом к ФИФА рассмотреть жалобу FairSquare. Письмо было отправлено в понедельник и адресовано Инфантино и членам Совета ФИФА. Копию также получили генеральный секретарь Маттиас Графстрем и следственная палата этического комитета.

В письме отмечается, что ФИФА должна рассмотреть жалобу и подтвердить соблюдение «основных ценностей справедливости, равенства и уважения к человеческому достоинству», а также просят распространить письмо среди всех членов Совета ФИФА.

Санкции за нарушение правил ФИФА могут включать предупреждение, выговор, штраф, обязательное обучение по комплаенсу или отстранение от футбольной деятельности.

Жалоба FairSquare содержит четыре предполагаемых нарушения принципа политического нейтралитета со стороны Инфантино, предусмотренного статьей 15 Кодекса этики ФИФА.

В ней также требуется расследовать обстоятельства создания Премии мира ФИФА и ее соответствие внутренним процедурам. Трамп получил премию во время жеребьевки чемпионата мира в декабре в Вашингтоне, где Инфантино вручил ему трофей, медаль и сертификат.

Жалоба также описывает несколько эпизодов, которые, по мнению авторов, являются нарушением нейтралитета, включая публичную поддержку Инфантино политических заявлений Трампа, его участие в мероприятиях вместе с президентом США и публичные высказывания о выборах и политике США.

Организация подчеркивает, что ФИФА должна взаимодействовать с правительством США как со страной-соорганизатором чемпионата мира, но это взаимодействие должно оставаться нейтральным и беспристрастным.

Также в жалобе утверждается, что решение о создании Премии мира должно было приниматься Советом ФИФА, а не единолично, и что награждение действующего политического лидера является потенциальным нарушением устава организации.