ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион и проверила газон
8 июля в 21:00 состоится матч 1/2 финала Евро-2026 U-19 против Германии
Сборная Украины U-19 прибыла на стадион для проведения полуфинального матча Евро-2026 U-19.
8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем сыграют Украина U-19 и Германия U-19.
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Украинская команда ранее стала полуфиналистом ЧЕ-2026 U-19 и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.
В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби Испания разгромила Хорватию (3:0).
Финальный матч запланирован на 11 июля в городе Рексем.
ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион и проверила газон
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