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08 июля 2026, 20:43 | Обновлено 08 июля 2026, 20:47
88
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион и проверила газон

8 июля в 21:00 состоится матч 1/2 финала Евро-2026 U-19 против Германии

08 июля 2026, 20:43 | Обновлено 08 июля 2026, 20:47
88
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион и проверила газон
УАФ
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Сборная Украины U-19 прибыла на стадион для проведения полуфинального матча Евро-2026 U-19.

8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем сыграют Украина U-19 и Германия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда ранее стала полуфиналистом ЧЕ-2026 U-19 и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби Испания разгромила Хорватию (3:0).

Финальный матч запланирован на 11 июля в городе Рексем.

ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион и проверила газон

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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