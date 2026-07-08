Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игроки сборной Украины U-19 – о предстоящем полуфинале с Германией
Молодежные турниры
08 июля 2026, 20:23 | Обновлено 08 июля 2026, 20:38
145
0

ВИДЕО. Игроки сборной Украины U-19 – о предстоящем полуфинале с Германией

Интервью дали Александр Сорока, Богдан Попов, Данило Малов

08 июля 2026, 20:23 | Обновлено 08 июля 2026, 20:38
145
0
ВИДЕО. Игроки сборной Украины U-19 – о предстоящем полуфинале с Германией
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-19 завершила подготовку в Уэльсе к полуфиналу Евро-2026 U-19.

8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем встретятся Украина U-19 и Германия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игроки сборной Украины U-19 поделились ожиданиями перед полуфиналом чемпионата Европы.

🔹 Александр Сорока: Желание и вера в себя очень большие

– Что главное в нашей команде: качество, характер или желание?

– Всего понемногу. Здесь и хорошее качество, и очень большое желание у ребят. Каждый день стараемся, и все это переносим на футбольное поле.

– Перед началом турнира, наверное, все восемь сборных говорили, что хотят выиграть чемпионат Европы. Вы тоже этого хотели. Сейчас это уже не просто слова, а настоящая вера в себя?

– Конечно, так и есть. Мы за эти туры показали достаточно хороший уровень, одержали победы, поэтому сейчас и желание, и вера в себя очень большие.

– Какое сейчас настроение в команде? Есть ли усталость?

– Конечно, определенная усталость есть после игр. Они были напряженными, но быстро восстанавливаемся и постараемся показать свой максимум.

🔹 Богдан Попов: Мы были более сплоченными, чем соперники

– За счет чего удалось досрочно отобраться на чемпионат мира?

– Мне кажется, за счет характера. Если смотреть на другие команды, то мы были более сплоченными и больше этого хотели. Хотели выиграть эти матчи и пройти дальше. Сейчас уже знаем, что едем на чемпионат мира. Но последний шаг еще нужно сделать – полуфинал, а потом, возможно, побороться за медали и выиграть этот турнир. Это уже будем смотреть после полуфинала.

– В начале турнира все говорили, что хотят выиграть чемпионат Европы. Эти слова тогда и сейчас – насколько они отличаются?

– Да, они отличаются, сто процентов. Перед чемпионатом, если честно, не было такой уверенности, что все так сложится. Хотя это и может выглядеть легко, но на самом деле это совсем не так – это футбол. Перед Евро главной целью было попасть на чемпионат мира. Мы это сделали. Теперь можем надеяться, что станем чемпионами.

🔹 Даниил Малов: Если станем чемпионами – набью на икре татуировку

– Говорят, что ты дал обещание: если мы выйдем на чемпионат Европы, ты что-то сделаешь. Что это было? Как это вообще родилось?

– В Албании, когда прошли первый раунд квалификации, мы договорились с ребятами, что если выйдем на Евро, то я постригусь налысо. Тогда у меня были длинные волосы, не знаю, как у Марсело.
После того как мы вышли на Евро, пацаны побрили меня налысо. Вот и все, остался без волос.

– Сейчас мы на Евро, вышли из группы, в полуфинале, квалифицировались на чемпионат мира. Какое-то новое обещание готов дать? И если дать, то за что?

– Уже дал. Хотя мама снова будет злиться. Если выиграем это Евро, то договорились, что набью на икре тату: Чемпионы Европы и флаг Украины.

По теме:
Украина U-19 – Германия U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дания U-19 – Италия U-19 – 0:0 (пен 5:4). Драматичная серия пенальти. Видео
ФОТО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион и проверила газон
видео Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Германии по футболу U-19 Украина - Германия Александр Сорока Богдан Попов Даниил Малов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 08 июля 2026, 07:00 50
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026

Франция – Марокко, Испания – Бельгия, Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08 июля 2026, 16:50 63
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора

Устал от футбола. Неймар может завершить карьеру: у него есть 3 варианта
Футбол | 08.07.2026, 20:27
Устал от футбола. Неймар может завершить карьеру: у него есть 3 варианта
Устал от футбола. Неймар может завершить карьеру: у него есть 3 варианта
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Бокс | 08.07.2026, 02:58
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 08.07.2026, 07:07
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 48
Теннис
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
08.07.2026, 09:42
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 26
Футбол
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 25
Футбол
Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
06.07.2026, 20:05 4
Теннис
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем