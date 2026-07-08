ВИДЕО. Игроки сборной Украины U-19 – о предстоящем полуфинале с Германией

Юношеская сборная Украины U-19 завершила подготовку в Уэльсе к полуфиналу Евро-2026 U-19.

8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем встретятся Украина U-19 и Германия U-19.

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Игроки сборной Украины U-19 поделились ожиданиями перед полуфиналом чемпионата Европы.

🔹 Александр Сорока: Желание и вера в себя очень большие

– Что главное в нашей команде: качество, характер или желание?

– Всего понемногу. Здесь и хорошее качество, и очень большое желание у ребят. Каждый день стараемся, и все это переносим на футбольное поле.

– Перед началом турнира, наверное, все восемь сборных говорили, что хотят выиграть чемпионат Европы. Вы тоже этого хотели. Сейчас это уже не просто слова, а настоящая вера в себя?

– Конечно, так и есть. Мы за эти туры показали достаточно хороший уровень, одержали победы, поэтому сейчас и желание, и вера в себя очень большие.

– Какое сейчас настроение в команде? Есть ли усталость?

– Конечно, определенная усталость есть после игр. Они были напряженными, но быстро восстанавливаемся и постараемся показать свой максимум.

🔹 Богдан Попов: Мы были более сплоченными, чем соперники

– За счет чего удалось досрочно отобраться на чемпионат мира?

– Мне кажется, за счет характера. Если смотреть на другие команды, то мы были более сплоченными и больше этого хотели. Хотели выиграть эти матчи и пройти дальше. Сейчас уже знаем, что едем на чемпионат мира. Но последний шаг еще нужно сделать – полуфинал, а потом, возможно, побороться за медали и выиграть этот турнир. Это уже будем смотреть после полуфинала.

– В начале турнира все говорили, что хотят выиграть чемпионат Европы. Эти слова тогда и сейчас – насколько они отличаются?

– Да, они отличаются, сто процентов. Перед чемпионатом, если честно, не было такой уверенности, что все так сложится. Хотя это и может выглядеть легко, но на самом деле это совсем не так – это футбол. Перед Евро главной целью было попасть на чемпионат мира. Мы это сделали. Теперь можем надеяться, что станем чемпионами.

🔹 Даниил Малов: Если станем чемпионами – набью на икре татуировку

– Говорят, что ты дал обещание: если мы выйдем на чемпионат Европы, ты что-то сделаешь. Что это было? Как это вообще родилось?

– В Албании, когда прошли первый раунд квалификации, мы договорились с ребятами, что если выйдем на Евро, то я постригусь налысо. Тогда у меня были длинные волосы, не знаю, как у Марсело.

После того как мы вышли на Евро, пацаны побрили меня налысо. Вот и все, остался без волос.

– Сейчас мы на Евро, вышли из группы, в полуфинале, квалифицировались на чемпионат мира. Какое-то новое обещание готов дать? И если дать, то за что?

– Уже дал. Хотя мама снова будет злиться. Если выиграем это Евро, то договорились, что набью на икре тату: Чемпионы Европы и флаг Украины.