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  4. Футболисту Динамо, обидевшемуся на Костюка, нет места в команде
Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 06:02 |
1376
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Футболисту Динамо, обидевшемуся на Костюка, нет места в команде

Однако Диалло может остаться в структуре клуба

20 июля 2026, 06:02 |
1376
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Футболисту Динамо, обидевшемуся на Костюка, нет места в команде
ФК Динамо. Самба Диалло
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Сенегальский вингер Самба Диалло может остаться в структуре «Динамо», но выступать за команду U21.

По информации источника, киевский клуб, как и раньше, заинтересован в трансфере сенегальского вингера этим летом. В то же время одним из возможных сценариев является его перевод в молодежную команду, где он будет получать игровую практику, если вариант с уходом не будет реализован.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Самба Диалло Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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