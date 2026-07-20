Футболисту Динамо, обидевшемуся на Костюка, нет места в команде

Сенегальский вингер Самба Диалло может остаться в структуре «Динамо», но выступать за команду U21.

По информации источника, киевский клуб, как и раньше, заинтересован в трансфере сенегальского вингера этим летом. В то же время одним из возможных сценариев является его перевод в молодежную команду, где он будет получать игровую практику, если вариант с уходом не будет реализован.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.