ОФИЦИАЛЬНО. Клуб отправил своего тренера в Динамо и нашел нового наставника

«Виктория» Сумы определилась с новым главным тренером, который возглавит команду после ухода Анатолия Бессмертного. Об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

На должность наставника был назначен Владимир Романенко, который ранее работал ассистентом. Стороны решили не разглашать условия сотрудничества и продолжительность контракта.

«Поздравляем Владимира Александровича с новым этапом в тренерской карьере и желаем уверенно вести команду к новым свершениям. Пусть каждый матч приносит положительный результат, работа – удовольствие, а команда радует своих болельщиков яркой игрой и победами.

Успехов, воодушевления, терпения и больших побед вместе с ФК «Виктория», – обратился к 41-летнему тренеру клуб.

«Виктория» осталась без главного тренера в мае, когда опытный специалист Анатолий Бессмертный принял предложение о присоединении к киевскому «Динамо».

В июне Sport.ua сообщал о возможном назначении Романенко, который хорошо знаком со структурой клуба, ведь является воспитанником местного футбола и экс-игроком сумского клуба.