Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб отправил своего тренера в Динамо и нашел нового наставника
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 18:41 | Обновлено 08 июля 2026, 19:35
1359
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб отправил своего тренера в Динамо и нашел нового наставника

«Виктория» объявила о назначении Владимира Романенко, который заменил Бессмертного

08 июля 2026, 18:41 | Обновлено 08 июля 2026, 19:35
1359
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб отправил своего тренера в Динамо и нашел нового наставника
ФК Виктория Сумы. Владимир Романенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Виктория» Сумы определилась с новым главным тренером, который возглавит команду после ухода Анатолия Бессмертного. Об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

На должность наставника был назначен Владимир Романенко, который ранее работал ассистентом. Стороны решили не разглашать условия сотрудничества и продолжительность контракта.

«Поздравляем Владимира Александровича с новым этапом в тренерской карьере и желаем уверенно вести команду к новым свершениям. Пусть каждый матч приносит положительный результат, работа – удовольствие, а команда радует своих болельщиков яркой игрой и победами.

Успехов, воодушевления, терпения и больших побед вместе с ФК «Виктория», – обратился к 41-летнему тренеру клуб.

«Виктория» осталась без главного тренера в мае, когда опытный специалист Анатолий Бессмертный принял предложение о присоединении к киевскому «Динамо».

В июне Sport.ua сообщал о возможном назначении Романенко, который хорошо знаком со структурой клуба, ведь является воспитанником местного футбола и экс-игроком сумского клуба.

По теме:
Динамо сыграет спарринг с польским клубом на следующий день после игры ЛЕ
Динамо начнет свой путь в еврокубках раньше всего в своей истории
КЕНДЗЕРА: «Приятно, что у Динамо есть возможность провести игру в Польше»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Виктория Сумы Владимир Романенко Анатолий Бессмертный назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Facebook
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08 июля 2026, 16:50 60
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора

Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Футбол | 08 июля 2026, 09:42 0
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову

Украинец не приедет на сборы команды в срок и присоединится позже

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19
Футбол | 08.07.2026, 18:12
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 08.07.2026, 04:35
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Бокс | 08.07.2026, 02:58
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 6
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 08:02
Бокс
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 32
Футбол
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
07.07.2026, 01:44 2
Футбол
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 8
Футбол
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 8
Бокс
Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
06.07.2026, 20:05 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем