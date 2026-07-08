Фоларин Балогун сменит клуб после скандала на чемпионате мира

Форвард французского «Монако» и сборной США Фоларин Балогун сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило авторитетное издание Footmercato.

Нападающий выразил свое желание покинуть «монегасков» и теперь рассматривает варианты для продолжения карьеры от французского ПСЖ, английских «Челси» и «Тоттенхэма».

Представитель Лиги 1 не собирается препятствовать трансферу 25-летнего игрока, стоимость которого составляет 40 миллионов евро, поэтому ждет привлекательных финансовых предложений.

В прошлом сезоне Балогун провел 43 матча, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Контракт американца с французским клубом истекает в июне 2028-го.

Фоларин принимал участие на чемпионате мира, где помог сборной США пробиться в 1/8 финала, и стал участником громкого скандала из-за своей отмененной дисквалификации.