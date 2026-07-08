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08 июля 2026, 19:02 | Обновлено 08 июля 2026, 19:22
259
0

«Не сдавайся!» Туран рассказал, как вдохновил Месси на суперкамбэк

После этого команда забила три гола

08 июля 2026, 19:02 | Обновлено 08 июля 2026, 19:22
259
0
«Не сдавайся!» Туран рассказал, как вдохновил Месси на суперкамбэк
Getty Images/Global Images Ukraine. Туран и Месси
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Бывший игрок «Барселоны», а ныне тренер «Шахтера» Арда Туран вспомнил об участии в легендарном матче «блаугранас» против ПСЖ (6:1) в Лиге чемпионов.

Весной 2017 года каталонцы уступили парижанам 0:4 в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Ответный матч проходил на «Камп Ноу». Туран вышел на поле на 65-й минуте при счёте 3:1 в пользу «Барселоны», заменив Андреса Иньесту. По его словам, он произнес короткую мотивационную речь лично для нападающего Лионеля Месси.

«Я передал капитанскую повязку Лионелю Месси и сказал ему: «Ты – лучший игрок в истории, у нас 30 минут, и мы можем забить три гола за 30 минут – не сдавайся». Было приятно играть с лучшим из всех времён», – сказал Туран.

Арда играл с Месси в одной команде с 2015 по 2018 год. Вместе они выиграли шесть трофеев, в том числе два чемпионских титула.

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Арда Туран Лионель Месси Лига чемпионов Барселона ПСЖ
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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