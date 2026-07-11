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  4. Вацко рассекретил интересующие трансфером Пономаренко клубы
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 06:02 |
945
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Вацко рассекретил интересующие трансфером Пономаренко клубы

Украинец привлек внимание ряда известных команд

11 июля 2026, 06:02 |
945
2 Comments
Вацко рассекретил интересующие трансфером Пономаренко клубы
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлек внимание ряда европейских клубов после своего выступления в прошлом сезоне.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко. По его словам, интерес к молодому форварду действительно существует, однако никаких официальных предложений в адрес киевского клуба пока не поступало.

«Мой WhatsApp говорит, что к Пономаренко действительно большой интерес после прошлого сезона. Но ни об одном конкретном предложении для «Динамо» я не слышал. Представители некоторых клубов изучали ситуацию, зондировали почву, в разговорах фигурировали определенные суммы», — отметил Вацко.

По информации журналиста, среди клубов, следящих за развитием украинского нападающего, есть нидерландский «Аякс», португальский «Порту», немецкий «Вердер», датский «Мидтьюлланд» и французский «Страсбург».

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Динамо Киев трансферы УПЛ Аякс Порту Вердер Мидтьюлланд Страсбург трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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Ми бачили як він грав в четверг в кваліфікації за що там платити не розумию
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Обещать не значит жениться.
Интерисуются не значит, что собираются купить  его. 
Все закономерно. 
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