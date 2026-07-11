Вацко рассекретил интересующие трансфером Пономаренко клубы

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлек внимание ряда европейских клубов после своего выступления в прошлом сезоне.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко. По его словам, интерес к молодому форварду действительно существует, однако никаких официальных предложений в адрес киевского клуба пока не поступало.

«Мой WhatsApp говорит, что к Пономаренко действительно большой интерес после прошлого сезона. Но ни об одном конкретном предложении для «Динамо» я не слышал. Представители некоторых клубов изучали ситуацию, зондировали почву, в разговорах фигурировали определенные суммы», — отметил Вацко.

По информации журналиста, среди клубов, следящих за развитием украинского нападающего, есть нидерландский «Аякс», португальский «Порту», немецкий «Вердер», датский «Мидтьюлланд» и французский «Страсбург».