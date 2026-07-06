Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Вы сами все увидите. Динамо будет радовать»

Форвард Динамо Матвей Пономаренко после победы над ПАОКом в последнем матче на предсезонном сборе рассказал о том, как команда подготовилась к старту в еврокубках.

– Это была последняя игра на сборе. Мы победили и с хорошим настроением будем двигаться дальше. Считаю, что мы полностью готовы к началу сезона, к первой квалификационной игре в Лиге Европы. Сегодня, думаю, болельщики увидели, насколько мы заряжены и готовы к квалификации. Надеемся, так продолжим и будем радовать наших болельщиков.

– Что можешь сказать о первом еврокубковом сопернике «Динамо»?

– Пока не могу ничего сказать, мы ведь еще не разбирали их игру. Но впереди у нас целую неделю, будем готовиться к этому матчу. Надеемся победить.

Нашим болельщикам в Люблине хочу сказать, чтобы они приходили на стадион и поддержали нас. Приглашаем всех на игру. Постараемся порадовать зрителей замечательной игрой и положительным результатом.