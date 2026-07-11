Названы три футболиста, которые могут покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов

Украинский инсайдер и журналист Виктор Вацко назвал трех игроков, которые могут покинуть донецкий «Шахтер» во время летнего трансферного окна:

«Невертон первый, так сказать, на выход. Я думаю, ему тяжело будет конкурировать. Если будет интересное предложение по Эгиналду, которое принесет «Шахтеру» солидные деньги, его также могут продать.

Я не исключаю, что кто-нибудь из центральных полузащитников покинет команду. «Шахтер» в прошлом году неожиданно продал Сикана и Зубкова. Думаю, сейчас они могут продать Бондаренко.

Исполком УАФ принял новые регламентные нормы относительно изменений в правилах лимита на легионеров, а трех украинских футболистов одновременно на поле «Шахтер» найдет.

В конце концов, за счет трансфера Бондаренко можно будет давать шанс своим молодым воспитанникам – Цуканову и Сметане», – считает журналист.

Подопечные Арды Турана по итогам прошлого сезона стали обладателями золотых наград чемпионата Украины и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов.