Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы три футболиста, которые могут покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 14:41 |
421
0

Названы три футболиста, которые могут покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов

Трансферы Артема Бондаренко, Невертона и Эгиналду могут пополнить бюджет донецкого клуба

11 июля 2026, 14:41 |
421
0
Названы три футболиста, которые могут покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский инсайдер и журналист Виктор Вацко назвал трех игроков, которые могут покинуть донецкий «Шахтер» во время летнего трансферного окна:

«Невертон первый, так сказать, на выход. Я думаю, ему тяжело будет конкурировать. Если будет интересное предложение по Эгиналду, которое принесет «Шахтеру» солидные деньги, его также могут продать.

Я не исключаю, что кто-нибудь из центральных полузащитников покинет команду. «Шахтер» в прошлом году неожиданно продал Сикана и Зубкова. Думаю, сейчас они могут продать Бондаренко.

Исполком УАФ принял новые регламентные нормы относительно изменений в правилах лимита на легионеров, а трех украинских футболистов одновременно на поле «Шахтер» найдет.

В конце концов, за счет трансфера Бондаренко можно будет давать шанс своим молодым воспитанникам – Цуканову и Сметане», – считает журналист.

Подопечные Арды Турана по итогам прошлого сезона стали обладателями золотых наград чемпионата Украины и завоевали путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

По теме:
РОТАНЬ: «Конечно, остался осадок. Мы – вторая команда в чемпионате»
Харьков сделал солидное предложение по вингеру сборной Украины
Суд с Шахтером мешает трансферу Вьюнника из Лехии
Шахтер Донецк Лига чемпионов Эгиналду Невертон Артем Бондаренко Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 11 июля 2026, 09:17 5
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры

«Рома» готова снизить свои требования, чтобы оформить трансфер форварда в «Аякс»

Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Другие виды | 10 июля 2026, 22:49 4
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако

В топ-3 также вошли британец Кимани Джек и Сарвеш Кушаре из Индии

Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11.07.2026, 07:49
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Футбол | 11.07.2026, 13:00
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Бокс | 11.07.2026, 10:19
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
10.07.2026, 06:32 2
Бокс
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
10.07.2026, 23:59 22
Футбол
Тренер сборной Украины: «Честно говоря, он меня разочаровал»
Тренер сборной Украины: «Честно говоря, он меня разочаровал»
09.07.2026, 14:32
Футзал
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 16
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
10.07.2026, 10:54 13
Футбол
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 27
Футбол
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
09.07.2026, 15:18 32
Теннис
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем