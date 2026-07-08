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Чемпионат мира
08 июля 2026, 15:22 | Обновлено 08 июля 2026, 15:44
5941
3

ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол

Возвращение россиян в ближайшее время не планируется

08 июля 2026, 15:22 | Обновлено 08 июля 2026, 15:44
5941
3 Comments
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не рассматривают вопрос о возвращении российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Об этом сообщает The Telegraph.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет россии. После этого в СМИ начали появляться сообщения о якобы возможном возвращении российских команд в международный футбол.

Впрочем, по информации британского издания, ни в ФИФА, ни в УЕФА пока не ведут никаких обсуждений об отмене санкций против российского футбола.

Напомним, российские клубы и национальные сборные были отстранены от всех международных турниров в 2022 году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

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ФИФА УЕФА российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: The Telegraph
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Комментарии 3
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Давайте не забувати,що кількість грошей визначають все в цьому світі... А гроші дуже люблять всі функціонери ФІФА та УЕФА. Так що це питання часу... Газпром ще не збанкрутів і можливість подарувати цим мафіозним організаціям два-три мільярти вічно зелених грошей до цього часу існує...
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+1
"Новини" від Олійченка це практично завжди відверта брехня. Але, на відміну від звичайних стендапів про "лунтиків&мудриків", в контексті даної тематики все це виглядає зовсім не смішно
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0
Яка там крапка це питання часу і ця крапка перетвориться на кому. ФІФА і УЄФА продажні контори, так що ця новина таке собі вилами по воді
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0
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