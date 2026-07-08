ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Возвращение россиян в ближайшее время не планируется
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не рассматривают вопрос о возвращении российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Об этом сообщает The Telegraph.
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет россии. После этого в СМИ начали появляться сообщения о якобы возможном возвращении российских команд в международный футбол.
Впрочем, по информации британского издания, ни в ФИФА, ни в УЕФА пока не ведут никаких обсуждений об отмене санкций против российского футбола.
Напомним, российские клубы и национальные сборные были отстранены от всех международных турниров в 2022 году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
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