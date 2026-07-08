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Англия
08 июля 2026, 15:10 | Обновлено 08 июля 2026, 15:55
1688
0

Чуда не произошло. Рэшфорд выбрал клуб, где продолжит карьеру

Вингер вернётся в «Манчестер Юнайтед»

08 июля 2026, 15:10 | Обновлено 08 июля 2026, 15:55
1688
0
Чуда не произошло. Рэшфорд выбрал клуб, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
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28-летний вингер сборной Англии Маркус Рэшфорд вернётся в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне англичанин выступал на правах аренды с правом выкупа за 35 млн евро за «Барселону». Руководство каталонского клуба публично обещало оформить полноценный трансфер футболиста в конце сезона.

Сам футболист также заявлял, что не желает снова играть в составе манкунианцев и хочет продолжать выступать в команде гранда Ла Лиги. Однако впоследствии «блаугранас» неожиданно купили у «Ньюкасла» за 80 миллионов евро конкурента Рэшфорда по сборной Англии Энтони Гордона. Опцию выкупа в соглашении об аренде Маркуса «Барселона» проигнорировала.

Источник сообщает, что игрок смирился с ситуацией и готовится после ЧМ-2026 вернуться в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что главный тренер команды Майкл Каррик готов дать шанс воспитаннику клуба.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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