Чуда не произошло. Рэшфорд выбрал клуб, где продолжит карьеру

28-летний вингер сборной Англии Маркус Рэшфорд вернётся в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне англичанин выступал на правах аренды с правом выкупа за 35 млн евро за «Барселону». Руководство каталонского клуба публично обещало оформить полноценный трансфер футболиста в конце сезона.

Сам футболист также заявлял, что не желает снова играть в составе манкунианцев и хочет продолжать выступать в команде гранда Ла Лиги. Однако впоследствии «блаугранас» неожиданно купили у «Ньюкасла» за 80 миллионов евро конкурента Рэшфорда по сборной Англии Энтони Гордона. Опцию выкупа в соглашении об аренде Маркуса «Барселона» проигнорировала.

Источник сообщает, что игрок смирился с ситуацией и готовится после ЧМ-2026 вернуться в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что главный тренер команды Майкл Каррик готов дать шанс воспитаннику клуба.