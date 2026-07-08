Португалия объявила об уходе тренера сборной. Известно, кто заменит

Официальный сайт Федерации футбола Португалии объявил об уходе наставника Роберто Мартинеса после вылета команды в 1/8 финала ЧМ-2026 от Испании.

Сам Мартинес ранее уже подтвердил свой уход, так как его контракт подошел к завершению.

Под руководством наставника сборная Португалии выиграла Лигу наций, а на Евро-2024 вылетела в четвертьфинале.

Португальские СМИ сообщают, что новым тренером станет опытный Жорже Жезуш.