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Чемпионат мира
08 июля 2026, 14:10 | Обновлено 08 июля 2026, 14:29
1572
0

Португалия объявила об уходе тренера сборной. Известно, кто заменит

Вместо Мартинеса будет Жезуш

08 июля 2026, 14:10 | Обновлено 08 июля 2026, 14:29
1572
0
Португалия объявила об уходе тренера сборной. Известно, кто заменит
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес
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Официальный сайт Федерации футбола Португалии объявил об уходе наставника Роберто Мартинеса после вылета команды в 1/8 финала ЧМ-2026 от Испании.

Сам Мартинес ранее уже подтвердил свой уход, так как его контракт подошел к завершению.

Под руководством наставника сборная Португалии выиграла Лигу наций, а на Евро-2024 вылетела в четвертьфинале.

Португальские СМИ сообщают, что новым тренером станет опытный Жорже Жезуш.

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Жорже Жезуш Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: X (Twitter)
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