Чемпионат мира08 июля 2026, 14:10 | Обновлено 08 июля 2026, 14:29
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Португалия объявила об уходе тренера сборной. Известно, кто заменит
Вместо Мартинеса будет Жезуш
08 июля 2026, 14:10 | Обновлено 08 июля 2026, 14:29
1572
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Официальный сайт Федерации футбола Португалии объявил об уходе наставника Роберто Мартинеса после вылета команды в 1/8 финала ЧМ-2026 от Испании.
Сам Мартинес ранее уже подтвердил свой уход, так как его контракт подошел к завершению.
Под руководством наставника сборная Португалии выиграла Лигу наций, а на Евро-2024 вылетела в четвертьфинале.
Португальские СМИ сообщают, что новым тренером станет опытный Жорже Жезуш.
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