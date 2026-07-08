Мустафа Шубейр – пятый вратарь, парировавший два пенальти на ЧМ

26-летний вратарь сборной Египта Мустафа Шубейр, отразив удар Лионеля Месси с 11-метровой отметки, стал пятым голкипером, парировавшим два пенальти на чемпионатах мира. В групповом раунде Шубейр выиграл дуэль один на один с иранцем Мехди Тареми.

В свою очередь Лионель Месси, обойдя Гарри Кейна, стал новым рекордсменом мундиалей по числу пробитых пенальти – 8, четыре из которых, и это также рекорд, он не реализовал. Аргентинец обновил также несколько своих высших достижений мировых первенств. Лионель провел 31-й первый матч в финальных турнирах, забил 21-й мяч и продлил свою голевую серию до 9 игр.

Кроме того, Месси, 8-й раз поразив ворота соперников на этом чемпионате, повторил аргентинский рекорд по числу голов на одном мундиале, установленный Гильермо Стабиле еще на ЧМ-1930.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ