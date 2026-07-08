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  4. Мустафа Шубейр – пятый вратарь, парировавший два пенальти на ЧМ
Чемпионат мира
08 июля 2026, 13:15 |
165
0

Мустафа Шубейр – пятый вратарь, парировавший два пенальти на ЧМ

Лионель Месси четвертый раз не забил с «точки» на мундиалях

08 июля 2026, 13:15 |
165
0
Мустафа Шубейр – пятый вратарь, парировавший два пенальти на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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26-летний вратарь сборной Египта Мустафа Шубейр, отразив удар Лионеля Месси с 11-метровой отметки, стал пятым голкипером, парировавшим два пенальти на чемпионатах мира. В групповом раунде Шубейр выиграл дуэль один на один с иранцем Мехди Тареми.

В свою очередь Лионель Месси, обойдя Гарри Кейна, стал новым рекордсменом мундиалей по числу пробитых пенальти – 8, четыре из которых, и это также рекорд, он не реализовал. Аргентинец обновил также несколько своих высших достижений мировых первенств. Лионель провел 31-й первый матч в финальных турнирах, забил 21-й мяч и продлил свою голевую серию до 9 игр.

Кроме того, Месси, 8-й раз поразив ворота соперников на этом чемпионате, повторил аргентинский рекорд по числу голов на одном мундиале, установленный Гильермо Стабиле еще на ЧМ-1930.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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