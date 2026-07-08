В Оболони возникли проблемы в атаке

Как стало известно Sport.ua, в последнем контрольном матче с перволиговым «Локомотивом» главный тренер элитной «Оболони» Александр Антоненко не смог задействовать нескольких ведущих игроков.

По имеющейся информации, из-за травм отсутствовали нападающие Денис Устименко и Тарас Лях, что сразу сказалось на эффективности атакующих действий, а также универсал Игорь Мединский.

Еще один опытный полузащитник Максим Грисьо вернется в строй лишь в середине первой части чемпионата УПЛ.

Очередной спарринг «пивовары» проведут 10 июля с перволиговым ФК «ЮКСА».

Ранее полузащитник «Оболони» прокомментировал ничью против «Локомотива».