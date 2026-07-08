Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Оболони возникли проблемы в атаке
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 14:20 |
168
0

В Оболони возникли проблемы в атаке

Препятствие – травмы

08 июля 2026, 14:20 |
168
0
В Оболони возникли проблемы в атаке
ФК Оболонь Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, в последнем контрольном матче с перволиговым «Локомотивом» главный тренер элитной «Оболони» Александр Антоненко не смог задействовать нескольких ведущих игроков.

По имеющейся информации, из-за травм отсутствовали нападающие Денис Устименко и Тарас Лях, что сразу сказалось на эффективности атакующих действий, а также универсал Игорь Мединский.

Еще один опытный полузащитник Максим Грисьо вернется в строй лишь в середине первой части чемпионата УПЛ.

Очередной спарринг «пивовары» проведут 10 июля с перволиговым ФК «ЮКСА».

Ранее полузащитник «Оболони» прокомментировал ничью против «Локомотива».

По теме:
«Решил не мешать». Президент Харькова рассказал, как бросил Динамо
Стало известно, сколько новичков хочет подписать Харьков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого летнего новичка
Оболонь Киев травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Тарас Лях Денис Устименко Игорь Мединский Максим Грисьо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 08 июля 2026, 07:07 6
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина

Вратарь не входит в планы клуба в качестве долгосрочной замены Куртуа

Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Футбол | 08 июля 2026, 11:59 0
Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов

Анри не ставит под сомнение наследие Роналду

Хусам ХАСАН: «Я больше вообще не буду смотреть этот чемпионат мира»
Футбол | 08.07.2026, 04:35
Хусам ХАСАН: «Я больше вообще не буду смотреть этот чемпионат мира»
Хусам ХАСАН: «Я больше вообще не буду смотреть этот чемпионат мира»
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Футбол | 07.07.2026, 21:15
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 08.07.2026, 04:35
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
06.07.2026, 10:42 3
Бокс
Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
06.07.2026, 10:36 29
Футбол
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
06.07.2026, 08:42 2
Бокс
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 10
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
07.07.2026, 00:48 7
Футбол
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем