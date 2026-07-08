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  4. Мануэль АКАНДЖИ: «Это был последний пенальти, который я пробивал»
Чемпионат мира
08 июля 2026, 13:43 |
662
0

Мануэль АКАНДЖИ: «Это был последний пенальти, который я пробивал»

Защитник Швейцарии прокомментировал победу над Колумбией

08 июля 2026, 13:43 |
662
0
Мануэль АКАНДЖИ: «Это был последний пенальти, который я пробивал»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Центральный защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи прокомментировал победу над сборной Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я сказал Мурату Якину, что это был последний пенальти, который я когда-либо пробивал. Это была катастрофа. В последний момент я изменил решение. Есть старое футбольное правило: если уже определился, не меняй своего решения. Я пробил, немного поскользнулся, и мяч пролетел примерно на четыре метра выше ворот.

Я невероятно горжусь тем, как отреагировала команда. Мы сыграли не слишком хорошо — особенно в атаке, где нам многого не хватало. Но как команда мы действовали очень компактно».

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Мануэль Аканджи сборная Колумбии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ESPN
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