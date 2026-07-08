Мануэль АКАНДЖИ: «Это был последний пенальти, который я пробивал»
Защитник Швейцарии прокомментировал победу над Колумбией
Центральный защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи прокомментировал победу над сборной Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:
«Я сказал Мурату Якину, что это был последний пенальти, который я когда-либо пробивал. Это была катастрофа. В последний момент я изменил решение. Есть старое футбольное правило: если уже определился, не меняй своего решения. Я пробил, немного поскользнулся, и мяч пролетел примерно на четыре метра выше ворот.
Я невероятно горжусь тем, как отреагировала команда. Мы сыграли не слишком хорошо — особенно в атаке, где нам многого не хватало. Но как команда мы действовали очень компактно».
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