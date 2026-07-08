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Чемпионат мира
08 июля 2026, 23:48 |
407
0

«Ждали только этого». Известный журналист – о возвращении россиян в футбол

Ромен Молина высказался о решении МОК

08 июля 2026, 23:48 |
407
0
«Ждали только этого». Известный журналист – о возвращении россиян в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный журналист Ромен Молина прокомментировал решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России, а также отменить все ограничения на участие российских спортсменов в олимпийских турнирах:

«Несколько международных федераций не хотят следовать рекомендациям МОК в отношении России.

ФИФА, в свою очередь, только этого и ждала, чтобы вернуть вопрос о возвращении России в свою повестку дня, что она уже некоторое время пыталась сделать за кулисами, но без успеха».

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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