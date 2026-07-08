«Ждали только этого». Известный журналист – о возвращении россиян в футбол

Известный журналист Ромен Молина прокомментировал решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России, а также отменить все ограничения на участие российских спортсменов в олимпийских турнирах:

«Несколько международных федераций не хотят следовать рекомендациям МОК в отношении России.

ФИФА, в свою очередь, только этого и ждала, чтобы вернуть вопрос о возвращении России в свою повестку дня, что она уже некоторое время пыталась сделать за кулисами, но без успеха».