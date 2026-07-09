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  4. Альваро АРБЕЛОА: «Для меня это настоящая честь»
Англия
09 июля 2026, 16:28 |
148
0

Альваро АРБЕЛОА: «Для меня это настоящая честь»

Испанский специалист прокомментировал назначение на должность главного тренера «Фулхэма»

09 июля 2026, 16:28 |
148
0
Альваро АРБЕЛОА: «Для меня это настоящая честь»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испанский специалист Альваро Арбелоа прокомментировал назначение на должность главного тренера лондонского «Фулхэма»:

«Для меня – настоящая честь начать этот новый этап в «Фулхэме», старейшем клубе Лондона. Я чувствую большую ответственность и глубоко благодарен господам Шахиду Хану и Тони Хану за доверие, которое они проявили ко мне, связав моё имя с «Фулхэмом» в Английской Премьер-лиге.

Я с нетерпением жду возможности окунуться в атмосферу стадиона «Крейвен Коттедж» вместе с болельщиками «Фулхэма» и начать предсезонную подготовку с игроками на следующей неделе. Я уверен, что нас ждет невероятное путешествие вместе».

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Фулхэм Альваро Арбелоа чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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