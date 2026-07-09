Альваро АРБЕЛОА: «Для меня это настоящая честь»

Испанский специалист Альваро Арбелоа прокомментировал назначение на должность главного тренера лондонского «Фулхэма»:

«Для меня – настоящая честь начать этот новый этап в «Фулхэме», старейшем клубе Лондона. Я чувствую большую ответственность и глубоко благодарен господам Шахиду Хану и Тони Хану за доверие, которое они проявили ко мне, связав моё имя с «Фулхэмом» в Английской Премьер-лиге.

Я с нетерпением жду возможности окунуться в атмосферу стадиона «Крейвен Коттедж» вместе с болельщиками «Фулхэма» и начать предсезонную подготовку с игроками на следующей неделе. Я уверен, что нас ждет невероятное путешествие вместе».