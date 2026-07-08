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Чемпионат мира
08 июля 2026, 12:29 | Обновлено 08 июля 2026, 13:22
309
0

Победа Аргентины над Египтом стала одной из самых волевых на мундиалях

Чтобы отыграть фору в два мяча бело-голубым понадобилось всего 25 минут

08 июля 2026, 12:29 | Обновлено 08 июля 2026, 13:22
309
0
Победа Аргентины над Египтом стала одной из самых волевых на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины, проигрывая Египту по ходу матча 0:2, в итоге одержала победу со счетом 3:2. Это 9-й случай в истории финальных турниров чемпионатов мира, когда одна из команд добилась успеха, отыграв фору в два мяча. Чтобы выйти вперед после второго пропущенного гола, бело-голубым потребовалось всего 25 минут. Меньше времени на отыгрыш двух голов понадобилось только перуанцам в поединке с болгарами на ЧМ-1970 – 23 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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