Чемпионат мира08 июля 2026, 12:29 | Обновлено 08 июля 2026, 13:22
309
0
Победа Аргентины над Египтом стала одной из самых волевых на мундиалях
Чтобы отыграть фору в два мяча бело-голубым понадобилось всего 25 минут
08 июля 2026, 12:29 | Обновлено 08 июля 2026, 13:22
309
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Сборная Аргентины, проигрывая Египту по ходу матча 0:2, в итоге одержала победу со счетом 3:2. Это 9-й случай в истории финальных турниров чемпионатов мира, когда одна из команд добилась успеха, отыграв фору в два мяча. Чтобы выйти вперед после второго пропущенного гола, бело-голубым потребовалось всего 25 минут. Меньше времени на отыгрыш двух голов понадобилось только перуанцам в поединке с болгарами на ЧМ-1970 – 23 минуты.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 июля 2026, 04:35 7
Логан советует Александру завершить карьеру
Футбол | 08 июля 2026, 11:51 0
8 июля в 21:00 состоится матч 1/2 финала Евро-2026 U-19
Футбол | 08.07.2026, 07:00
Футбол | 08.07.2026, 07:25
Футбол | 07.07.2026, 21:15
Комментарии 0
Популярные новости
07.07.2026, 08:48 5
06.07.2026, 08:42 2
07.07.2026, 08:26 7
06.07.2026, 14:32 72
06.07.2026, 10:23 21
07.07.2026, 00:48 7
06.07.2026, 10:36 29
06.07.2026, 16:39 1