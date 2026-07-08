Победа Аргентины над Египтом стала одной из самых волевых на мундиалях

Сборная Аргентины, проигрывая Египту по ходу матча 0:2, в итоге одержала победу со счетом 3:2. Это 9-й случай в истории финальных турниров чемпионатов мира, когда одна из команд добилась успеха, отыграв фору в два мяча. Чтобы выйти вперед после второго пропущенного гола, бело-голубым потребовалось всего 25 минут. Меньше времени на отыгрыш двух голов понадобилось только перуанцам в поединке с болгарами на ЧМ-1970 – 23 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ