Динамо определилось с судьбой Пономаренко в матче Лиги Европы

В четверг, 9 июля, «Динамо» Киев проведет первый матч стартового раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 против румынской «Университати» Клуж.

Сначала на сайте УЕФА появилась заявка на этот матч, где болельщиков удивило в первую очередь отсутствие Матвея Пономаренко, однако впоследствии выяснилось, что футболист находится в списке Б.

Список Б

Вратарь:

Вячеслав Суркис (№71)

Защитники:

Денис Дикий (№90)

Максим Коробов (№13)

Тарас Михавко (№32)

Владислав Захарченко (№34)

Полузащитники:

Павел Люсин (№14)

Кирилл Осипенко (№19)

Богдан Редушко (№70)

Роман Саленко (№17)

Нападающие:

Владислав Герич (№87)

Матвей Пономаренко (№11)