Динамо определилось с судьбой Пономаренко в матче Лиги Европы
Михавко, Редушко и Пономаренко – в списке Б
В четверг, 9 июля, «Динамо» Киев проведет первый матч стартового раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 против румынской «Университати» Клуж.
Сначала на сайте УЕФА появилась заявка на этот матч, где болельщиков удивило в первую очередь отсутствие Матвея Пономаренко, однако впоследствии выяснилось, что футболист находится в списке Б.
Список Б
Вратарь:
Вячеслав Суркис (№71)
Защитники:
Денис Дикий (№90)
Максим Коробов (№13)
Тарас Михавко (№32)
Владислав Захарченко (№34)
Полузащитники:
Павел Люсин (№14)
Кирилл Осипенко (№19)
Богдан Редушко (№70)
Роман Саленко (№17)
Нападающие:
Владислав Герич (№87)
Матвей Пономаренко (№11)
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