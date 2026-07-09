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  4. Динамо определилось с судьбой Пономаренко в матче Лиги Европы
Лига Европы
09 июля 2026, 01:32 | Обновлено 09 июля 2026, 01:38
488
0

Динамо определилось с судьбой Пономаренко в матче Лиги Европы

Михавко, Редушко и Пономаренко – в списке Б

09 июля 2026, 01:32 | Обновлено 09 июля 2026, 01:38
488
0
Динамо определилось с судьбой Пономаренко в матче Лиги Европы
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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В четверг, 9 июля, «Динамо» Киев проведет первый матч стартового раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 против румынской «Университати» Клуж.

Сначала на сайте УЕФА появилась заявка на этот матч, где болельщиков удивило в первую очередь отсутствие Матвея Пономаренко, однако впоследствии выяснилось, что футболист находится в списке Б.

Список Б

Вратарь:

Вячеслав Суркис (№71)

Защитники:

Денис Дикий (№90)

Максим Коробов (№13)

Тарас Михавко (№32)

Владислав Захарченко (№34)

Полузащитники:

Павел Люсин (№14)

Кирилл Осипенко (№19)

Богдан Редушко (№70)

Роман Саленко (№17)

Нападающие:

Владислав Герич (№87)

Матвей Пономаренко (№11)

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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