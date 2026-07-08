Полесье планирует найти клуб для украинца, от которого отказался Ротань

Защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный сменит клуб во время летнего трансферного окна, так как не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня.

Наставник «волков» не включил 27-летнего футболиста в список тех игроков, которые отправились на сборы, поэтому украинец вынужден поддерживать форму со второй командой.

Услуги защитника были предложены одесскому «Черноморцу» и ровенскому «Вересу» – стороны рассматривают аренду Бескоровайного, но окончательного ответа еще не дали.

В прошлом сезоне Бескоровайный провел 25 матчей в аренде за азербайджанский «Сумгаит», в которых забил один гол. К житомирскому клубу украинец присоединился в июле 2024-го.

Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.