Полесье планирует найти клуб для украинца, от которого отказался Ротань
Защитник Даниил Бескоровайный не нужен тренеру, поэтому тренируется со второй командой
Защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный сменит клуб во время летнего трансферного окна, так как не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня.
Наставник «волков» не включил 27-летнего футболиста в список тех игроков, которые отправились на сборы, поэтому украинец вынужден поддерживать форму со второй командой.
Услуги защитника были предложены одесскому «Черноморцу» и ровенскому «Вересу» – стороны рассматривают аренду Бескоровайного, но окончательного ответа еще не дали.
В прошлом сезоне Бескоровайный провел 25 матчей в аренде за азербайджанский «Сумгаит», в которых забил один гол. К житомирскому клубу украинец присоединился в июле 2024-го.
Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бойко считает, что пришло время отделиться от чужой истории
Украинец не приедет на сборы команды в срок и присоединится позже