Чемпионат мира08 июля 2026, 11:45 | Обновлено 08 июля 2026, 11:50
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Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Анри не ставит под сомнение наследие Роналду
08 июля 2026, 11:45 | Обновлено 08 июля 2026, 11:50
376
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Известный в прошлом форвард Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри не считает, что неудачи сборной Португалии на чемпионатах мира поставили под сомнение наследие Криштиану Роналду.
«Не все великие игроки становились чемпионами мира. Это не определяет их наследие и вклад в футбол. Наследие Роналду – неприкосновенно. Я желаю ему забить 1000 голов в карьере».
«Он вдохновил целые поколения детей», – сказал Анри.
Португалия проиграла Испании на ЧМ-2026 и вылетела в 1/8 финала.
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