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  4. Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Чемпионат мира
08 июля 2026, 11:45 | Обновлено 08 июля 2026, 11:50
376
0

Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов

Анри не ставит под сомнение наследие Роналду

08 июля 2026, 11:45 | Обновлено 08 июля 2026, 11:50
376
0
Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Известный в прошлом форвард Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри не считает, что неудачи сборной Португалии на чемпионатах мира поставили под сомнение наследие Криштиану Роналду.

«Не все великие игроки становились чемпионами мира. Это не определяет их наследие и вклад в футбол. Наследие Роналду – неприкосновенно. Я желаю ему забить 1000 голов в карьере».

«Он вдохновил целые поколения детей», – сказал Анри.

Португалия проиграла Испании на ЧМ-2026 и вылетела в 1/8 финала.

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Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу Тьерри Анри сборная Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: FOX Sports
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