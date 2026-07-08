Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов

Известный в прошлом форвард Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри не считает, что неудачи сборной Португалии на чемпионатах мира поставили под сомнение наследие Криштиану Роналду.

«Не все великие игроки становились чемпионами мира. Это не определяет их наследие и вклад в футбол. Наследие Роналду – неприкосновенно. Я желаю ему забить 1000 голов в карьере».

«Он вдохновил целые поколения детей», – сказал Анри.

Португалия проиграла Испании на ЧМ-2026 и вылетела в 1/8 финала.