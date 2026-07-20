Костюк получил совет по Бленуце, на котором он поставил крест
Гиоане – о румынском нападающем
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Тибериу Гиоане поделился своим мнением о ситуации вокруг нападающего столичного клуба Владислава Бленуце.
«Видел игру Бленуце в Румынии – он произвел на меня довольно неплохое впечатление. Если за него были заплачены серьезные деньги, возможно, стоило бы попробовать использовать его иначе, по-другому раскрыть, адаптировать под другую позицию – например, в центре защиты или в другой роли на поле. Такие примеры в футболе встречаются.
Можно вспомнить Космина Беркеуана, который играл в «Шахтере» при Мирче Луческу. Он начинал карьеру в Румынии как нападающий и демонстрировал неплохую результативность, но впоследствии, уже на уровне сборной, его переквалифицировали в центрального защитника. В итоге именно на этой позиции он и провёл основную часть карьеры, став защитником высокого уровня», – сказал Гиоане.
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