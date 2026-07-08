Известный тренер предупредил игроков сборной Украины, вспомнив о Мудрике

Известный украинский тренер Олег Федорчук предостерег молодых футболистов сборной Украины U-19, вспомнив нелегкую судьбу украинского вингера Михаила Мудрика.

«Здесь есть две вещи, которые сложно соединить. С одной стороны, хочется видеть сильную командную игру, но очень часто она вступает в противоречие с индивидуальностью. Парадокс футбола в том, что яркие звезды чаще появляются в более слабых командах, чем в сильных.

Прогнозировать что-то сейчас очень тяжело. Личный путь каждого игрока зависит от его собственного труда, работы агента и банального везения. Это три фактора, определяющих профессиональную карьеру. Бывают агенты, которые выбирают неправильный путь, или же сами ребята допускают ошибки, как в свое время Мудрик», – сказал Олег.

Сборная Украины U-19 продолжает уверенно выступать на Евро-2026. Подопечные Дмитрия Михайленко квалифицировались в полуфинал турнира, где сыграют против сверстников из Германии.