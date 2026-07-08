Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Вратарь готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» всерьёз заинтересовался Андреем Луниным и готовит предложение о трансфере украинского вратаря мадридского «Реала».
Как сообщается, голкипер решил сменить клуб из-за желания получать больше игрового времени и положительно оценил трансфер в «МЮ».
В сезоне 2025/26 Андрей Лунин провел за мадридский «Реал» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и оформил 1 «сухой» матч.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определил круг футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.
แมนฯ ยูไนเต็ด เอาจริง! ตกเป็นข่าวเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัว "อังเดร ลูนิน" นายด่านมาดริด หลังนักเตะต้องการย้ายออกจากถิ่นซานติอาโก เบอร์นาเบว เพื่อโอกาสเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีก 🔴🧤#MUFC #ManUtd #Lunin #RealMadrid #ตลาดนักเตะ #พรีเมียร์ลีก pic.twitter.com/js2YM0OD9H— บอลทรู ที่นี่มีแต่ฟุตบอล (@balltrue4you) July 8, 2026
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