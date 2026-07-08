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  4. Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Англия
08 июля 2026, 21:42 |
2868
5

Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду

Вратарь готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

08 июля 2026, 21:42 |
2868
5 Comments
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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«Манчестер Юнайтед» всерьёз заинтересовался Андреем Луниным и готовит предложение о трансфере украинского вратаря мадридского «Реала».

Как сообщается, голкипер решил сменить клуб из-за желания получать больше игрового времени и положительно оценил трансфер в «МЮ».

В сезоне 2025/26 Андрей Лунин провел за мадридский «Реал» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и оформил 1 «сухой» матч.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определил круг футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

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Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид трансферы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Олія вже шукає тайські, індійські, турецькі та інші помийки, і дублює на спорт з підкрученим під хайп заголовком.. я навіть не здивуюся якщо там немає нікого, а тупо якась дешева нейромережа пилососить все сміття з інтернету і автопостить.
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+2
Передаёт армянское радио🤣🤣🤣
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+1
Таке враження, що журналісти цього сайту кретини
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+1
Лунін всіх кохає, хто платить. А який клуб? Да хоч гівно останнє. І на кой він МЮ? Гівво немитє.
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0
Завтра вийде спростування і чергове визнання любові Луніна до Реалу
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0
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