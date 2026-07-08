Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду

«Манчестер Юнайтед» всерьёз заинтересовался Андреем Луниным и готовит предложение о трансфере украинского вратаря мадридского «Реала».

Как сообщается, голкипер решил сменить клуб из-за желания получать больше игрового времени и положительно оценил трансфер в «МЮ».

В сезоне 2025/26 Андрей Лунин провел за мадридский «Реал» 12 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и оформил 1 «сухой» матч.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо определил круг футболистов, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.