Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдоне-2026.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Италии Жасмин Паолини (WTA 17). Встреча состоится первым запуском на центральном корте не ранее 15:30 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперниц и первое на траве. Счет 2:1 в пользу Паолини.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Линдой Носковой, либо с Элизе Мертенс.

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