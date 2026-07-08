Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026
8 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдоне-2026.
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Италии Жасмин Паолини (WTA 17). Встреча состоится первым запуском на центральном корте не ранее 15:30 по Киеву.
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Это будет четвертое очное противостояние соперниц и первое на траве. Счет 2:1 в пользу Паолини.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Линдой Носковой, либо с Элизе Мертенс.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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