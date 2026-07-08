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  4. Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2026, 07:49 |
677
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Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026

08 июля 2026, 07:49 |
677
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Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк и Жасмин Паолини
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8 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдоне-2026.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Италии Жасмин Паолини (WTA 17). Встреча состоится первым запуском на центральном корте не ранее 15:30 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперниц и первое на траве. Счет 2:1 в пользу Паолини.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Линдой Носковой, либо с Элизе Мертенс.

📺 Видеотрансляция

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Марта Костюк Жасмин Паолини смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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як на мене ставки завищені ,реально 60-40 (даю трохи бішьше Марті через подачу).Загалом рівно.
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