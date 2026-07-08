ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ показала все свои прелести

Известная мексиканская модель, блогер и бывшая ведущая прогноза погоды Янет Гарсия эмоционально отреагировала на вылет сборной Мексики с чемпионата мира-2026.

Команда Мексики завершила выступления на турнире после драматичного поражения от Англии в 1/8 финала со счетом 2:3. Англичане прошли дальше благодаря дублю Джуда Беллингема и пенальти Гарри Кейна.

Несмотря на болезненный вылет, Янет решила поддержать свою страну и опубликовала серию ярких фото в Instagram. Для нового поста она выбрала эффектный красный полупрозрачный образ.

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В подписи к фото Гарсия написала: «I LOVE YOU MEXICO!!!! I’m so proud to be Mexican» – «Я люблю тебя, Мексика! Я так горжусь тем, что я мексиканка».

Публикация быстро вызвала активную реакцию аудитории. Подписчики засыпали Янет комплиментами, называя ее «невероятной», «идеальной» и «потрясающей».

На страницу Гарсии подписаны более 13 миллионов пользователей.