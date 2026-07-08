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Чемпионат мира
08 июля 2026, 04:40 | Обновлено 08 июля 2026, 04:42
473
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ФОТО. Сделал ключевой сейв. Назван лучший игрок матча Швейцария – Колумбия

Грегор Кобель получил индивидуальную награду после поединка 1/8 финала ЧМ-2026

08 июля 2026, 04:40 | Обновлено 08 июля 2026, 04:42
473
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ФОТО. Сделал ключевой сейв. Назван лучший игрок матча Швейцария – Колумбия
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель
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Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Колумбии (0:0, пен. 4:3).

В серии пенальти он отбил удар удар Кучо и вывел свою команду в четвертьфинал мундиаля. Всего у Грегора три сейва за поединок.

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Швейцария в четвертьфинале мундиаля встретится с Аргентиной. Встреча состоится в ночь на 12 июля.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 8 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

Серия пенальти: Кинтеро (0:1), Джака (1:1), Санчес (1:1), Амдуни (2:1), Кампас (2:2), Аканжи (2:2), Кучо (2:2), Иттен (3:2), Диас (3:3), Варгас (4:3)

ФОТО. Сделал ключевой сейв. Назван лучший игрок матча Швейцария – Колумбия

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Грегор Кобель фото лучший игрок ЧМ-2026 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Колумбии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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В наступній грі Швейцарії  з такою нічого не світить 
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