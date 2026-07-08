Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Колумбии (0:0, пен. 4:3).

В серии пенальти он отбил удар удар Кучо и вывел свою команду в четвертьфинал мундиаля. Всего у Грегора три сейва за поединок.

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Швейцария в четвертьфинале мундиаля встретится с Аргентиной. Встреча состоится в ночь на 12 июля.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 8 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3)

Серия пенальти: Кинтеро (0:1), Джака (1:1), Санчес (1:1), Амдуни (2:1), Кампас (2:2), Аканжи (2:2), Кучо (2:2), Иттен (3:2), Диас (3:3), Варгас (4:3)

ФОТО. Сделал ключевой сейв. Назван лучший игрок матча Швейцария – Колумбия