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08 июля 2026, 04:11 | Обновлено 08 июля 2026, 04:13
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0

ФОТО. Фанаты США призвали Трампа вернуть сборную на ЧМ-2026

Американцы вылетели с турнира после разгромного поражения от Бельгии

08 июля 2026, 04:11 | Обновлено 08 июля 2026, 04:13
89
0
ФОТО. Фанаты США призвали Трампа вернуть сборную на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Сборная США завершила выступления на чемпионате мира-2026 после поражения от Бельгии в 1/8 финала.

Команда Маурисио Почеттино проиграла со счетом 1:4 и не смогла выйти в четвертьфинал, где должна была сыграть против Испании.

После вылета американские фанаты в соцсетях начали в шутку призывать президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию и попросить ФИФА «вернуть» команду на турнир.

Ранее Трамп уже обращался к президенту ФИФА Джанни Инфантино из-за дисквалификации Фоларина Балогуна, и после пересмотра форварду разрешили сыграть против Бельгии.

«США все еще могут выиграть чемпионат мира, если у Дональда Трампа хватит смелости», – написал один из болельщиков.

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Другой фанат добавил: «Как думаете, Трамп позвонит и попросит отменить победу Бельгии? Я бы не удивился».

Бельгия быстро вышла вперед благодаря голу Шарля де Кетеларе. Затем США сравняли счет после рикошета со штрафного Малика Тиллмана, но де Кетеларе почти сразу оформил дубль.

Во втором тайме Ханс Ванакен воспользовался грубой ошибкой вратаря Мэтта Фриза, а в компенсированное время Ромелу Лукаку установил окончательный счет – 4:1.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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