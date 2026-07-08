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08 июля 2026, 03:42 | Обновлено 08 июля 2026, 03:53
206
0

ФОТО. Итальянская журналистка восхитила красотой на ЧМ-2026

Элеонора Инкардона показала яркий лук и получила массу комплиментов

08 июля 2026, 03:42 | Обновлено 08 июля 2026, 03:53
206
0
ФОТО. Итальянская журналистка восхитила красотой на ЧМ-2026
Instagram. Элеонора Инкардона
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Итальянская журналистка и ведущая Элеонора Инкардона опубликовала новые фото с чемпионата мира-2026.

Красавица позировала на стадионе в Нью-Йорке с микрофоном DAZN. Для выхода она выбрала стильный образ – коричневый топ, розовую мини-юбку и светлые босоножки.

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Элеонора была в отличном настроении, улыбалась и выглядела очень эффектно. В подписи к посту она написала: «Из Италии на чемпионат мира – живу своей американской мечтой».

Подписчики активно отреагировали на новый лук Инкардоны. В комментариях журналистку засыпали сердечками, огоньками и комплиментами, называя ее «потрясающей» и «невероятной».

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фото Элеонора Инкардона девушки чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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