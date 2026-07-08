Новый рекорд! Джокович и Оже-Альяссим провели самый длинный QF Уимблдона

Легендарный серб Новак Джокович (ATP 8) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 4) в четвертьфинале Уимблдона-2026.

Поединок между Джоковичем и Оже-Альяссимом длился 5 часов и 15 минут и стал стал самым длительным в истории на этой стадии Уимблдонского турнира.

Теннисисты побили рекорд 2008 года. Тогда в четвертьфинале немец Райнер Шуттлер обыграл француза Арно Клемана за 5 часов и 12 минут .

Матч завершился победой Джоковича на супертайбрейке в пятом сете. Теннисисты успели доиграть поединок за 8 минут до официального комендантского часа, который наступает в 23:00.

В полуфинале Джокович сыграет с лидером мирового рейтинга Янником Синнером.