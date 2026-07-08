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  4. Новый рекорд! Джокович и Оже-Альяссим провели самый длинный QF Уимблдона
Уимблдон
08 июля 2026, 02:19 |
133
0

Новый рекорд! Джокович и Оже-Альяссим провели самый длинный QF Уимблдона

Новак одолел Феликса в пятисетовом триллере травяного мейджора

08 июля 2026, 02:19 |
133
0
Новый рекорд! Джокович и Оже-Альяссим провели самый длинный QF Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Легендарный серб Новак Джокович (ATP 8) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 4) в четвертьфинале Уимблдона-2026.

Поединок между Джоковичем и Оже-Альяссимом длился 5 часов и 15 минут и стал стал самым длительным в истории на этой стадии Уимблдонского турнира.

Теннисисты побили рекорд 2008 года. Тогда в четвертьфинале немец Райнер Шуттлер обыграл француза Арно Клемана за 5 часов и 12 минут.

Матч завершился победой Джоковича на супертайбрейке в пятом сете. Теннисисты успели доиграть поединок за 8 минут до официального комендантского часа, который наступает в 23:00.

В полуфинале Джокович сыграет с лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

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Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Уимблдон-2026 рекорд
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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