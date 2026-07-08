ФОТО. Эд Ширан выступил перед сборной Англии и назвал финал ЧМ-2026
Певец верит, что команда Томаса Тухеля сыграет в решающем матче против Франции
Британский певец Эд Ширан поддержал сборную Англии на чемпионате мира-2026 и выступил перед командой на ее базе в Канзас-Сити.
По информации ESPN, Ширан дал небольшой акустический концерт для английских футболистов после матча группового этапа против Панамы. В частности, певец исполнил песню Castle on the Hill у бассейна в отеле, где проживала команда.
Ширан рассказал, что его традиция посещать сборную Англии началась еще в 2021 году благодаря капитану команды Харри Кейну.
«В 2021 году Харри пригласил меня в лагерь, я познакомился со всеми – и с тех пор приезжаю каждый раз. Это уже стало приятной традицией», – сказал Ширан.
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Англия уже вышла в четвертьфинал ЧМ-2026. В плей-офф команда Томаса Тухеля сначала обыграла ДР Конго со счетом 2:1, а затем победила Мексику – 3:2.
В четвертьфинале англичане сыграют против Норвегии. Матч состоится в Майами.
Ширан считает, что Англия способна пройти весь путь до финала: «Думаю, будет финал Англия – Франция. А когда ты уже в финале, победить может кто угодно. И я думаю, что это будем мы», – заявил певец.
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