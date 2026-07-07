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  4. Джон ТЕРРИ: «В этом матче будут помнить только решения судьи, а не футбол»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:59 | Обновлено 08 июля 2026, 00:42
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Джон ТЕРРИ: «В этом матче будут помнить только решения судьи, а не футбол»

Англичанин обвинил Франсуа Летексье в непоследовательности

07 июля 2026, 23:59 | Обновлено 08 июля 2026, 00:42
2149
1 Comments
Джон ТЕРРИ: «В этом матче будут помнить только решения судьи, а не футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Летексье и игроки сборной Египта
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Бывший защитник сборной Англии Джон Терри раскритиковал главного арбитра матча 1/8 финала ЧМ-2026 АргентинаЕгипет (3:2) Франсуа Летексье.

По мнению англичанина, судья принимал решения непоследовательно. Именно это, как считает Терри, привело к скандалу.

«Когда вы судите матч такого масштаба, у вас есть одна главная обязанность: справедливо и последовательно контролировать игру. Оглядываясь на этот матч, я не считаю, что рефери достаточно хорошо справился с некоторыми ключевыми моментами.

Египет постоянно создавал проблемы Аргентине, и было несколько инцидентов, заслуживающих более пристального внимания. Вместо этого казалось, что рефери слишком поспешно давал сигнал продолжать игру в ситуациях, которые могли существенно повлиять на результат.

Судьям не нужно быть идеальными. Никто не ждет совершенства. Но игроки и болельщики ожидают последовательности. Если вы фиксируете фол в одной зоне поля, то аналогичные инциденты в других местах должны рассматриваться точно так же.

Аннулированный гол египтян стал огромным поворотным моментом. А затем были жалобы на подготовку к победному голу Аргентины. Это моменты, определяющие исход матча. У судьи была возможность разрядить напряжение, сделав паузу, четко общаясь и убедившись, что каждый значимый инцидент был должным образом оценен.

Вместо этого матч завершился с чувством возмущения у египтян, Аргентина прошла дальше, а споры доминируют в разговорах. Это никогда не является хорошим результатом для судей.

Я действительно сочувствую египетским игрокам, потому что они показали игру, полную характера и решимости. Они заслуживали того, чтобы футбол стал главной темой. К сожалению, многие люди запомнят судейские решения больше, чем сам футбол. Именно поэтому я считаю, что рефери мог и должен был судить матч гораздо лучше», – сказал Терри.

Сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале ЧМ-2026 с победителем пары Швейцария – Колумбия. Матч состоится 12 июля.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Всім не вгодиш, купа різних думок, хто буде пам'ятати рішення судді, хто футбол, кому що до вподоби. Памятати будуть чемпіонів, це точно.
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